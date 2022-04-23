جامعة المنصورة تكرم فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي

كرمت جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة؛ فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي وذلك خلال فعاليات حفل إعلان نتائج جوائز التميز الداخلي للجامعة في دورتها الأولى 2022 والذي تم تنظيمه في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة المنصورة.

شارك في الحفل سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي وفريق العمل وبحضور الدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة العليا لإدارة الجوائز بالجامعة، والدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عطية البيومى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هدى غلاب، رئيس فرق تقييم الجائزة، وعمداء كليات الجامعة ووكلائهم.

المشرف على الجائزة: لابد من تعميق ثقافة التميز المؤسسي

وأشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي إلى أهمية تعميق ثقافة التميز المؤسسي في كل الجهات الحكومية وذلك من خلال تطبيق نظام الجوائز الداخلية والتي تسهم في تنمية القدرات البشرية، ومن أجل إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، والعمل على تأهيل تلك الجهات للترشح للمنافسة في الجائزة الوطنية «جائزة مصر للتميز الحكومي».

من جانبه قال الدكتور أشرف عبد الباسط إن الفوز والمكسب الحقيقي ليس فقط للمتأهلين للمراكز الأولى، وإنما لكل من ساهم في تنفيذ تجربة منظومة الجوائز الداخلية بالجامعة لما حققته من أثر كبير ومردود إيجابي في بناء القدرات ورفع كفاءة مستوى الأداء المؤسسي، فضلًا عن صقل المهارات واكتساب الخبرات سواء من خلال البرامج التدريبية المقدمة من إدارة الجائزة أو عن طريق التطبيق العملي والمشاركة الفعلية في مراحل وعمليات الجائزة.

وأكد «عبد الباسط» أهمية نشر وتعميق ثقافة التميز داخل مؤسسات الدولة. كما أشاد الدكتور أشرف عبد الباسط بعلاقات التعاون المتميزة بين الجامعة وفريق عمل الجائزة، وكذا دعم المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن عملية التقييم تمت بكل شفافية ونزاهة وفقًا لمعايير التقييم المحددة من قبل إدارة الجائزة عن كل فئة.

حفل تكريم فريق مقيمي الجوائز

شهد الحفل تكريم فريق مقيمي الجوائز وسفراء التميز بالجامعة والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن فئة الكليات، والإبداع والابتكار، وفرق العمل، حيث فازت كلية الحقوق بالمركز الأول فى فئة الكليات، وكلية طب الأسنان بالمركز الثانى، وكلية الصيدلة بالمركز الثالث، وحصل فريق محو الأمية بكلية التربية النوعية على المركز الأول فى فئة فرق العمل المميزة وفريق رفع تصنيف المجلة العربية لكلية التربية النوعية على المركز الثانى وفريق الخدمات التقنية والتحول الرقمى بمركز طب وجراحة العيون على المركز الثالث.

وعن فئة الإبداع والابتكار حصل مشروع التحول الرقمي بكلية الحقوق على المركز الأول، ومشروع المعرض الافتراضى لمشروعات تخرج كلية الحاسبات والمعلومات على المركز الثانى، ومشروع المحكمة الصورية بكلية الحقوق على المركز الثالث.