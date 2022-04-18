جامعة المنصورة تكرم الفائزين بجوائز التميز الحكومي الثلاثاء

تنظم جامعة المنصورة غداً الثلاثاء، حفل إعلان نتائج جائزة الجامعة للتميز الحكومي في دورتها الأولى، للفئات الثلاثة الكلية المميزة ، الإبداع والابتكار، فرق العمل، تزامناً مع اليوبيل الذهبي للجامعة، وذلك بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، وبإشراف الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رئيس جامعة المنصورة: مسابقة التميز الحكومي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق جائزة التميز الحكومي لتطوير الجهاز الإداري بالدولة، والتي تهدف إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال، يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتوافق مع «رؤية مصر 2030»، للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف أنه لتعميق ثقافة التميز المؤسسي، إرتأت إدارة الجائزة إطلاق منظومة الجوائز الداخلية للتميز، والتي تُعد إلزامية ومؤهلة للترشح للمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومي على المستوى الوطني، ووقع الاختيار على جامعة المنصورة لتكون من الجامعات التي لها السبق فى إطلاق الجوائز الداخلية.

الفئات المستهدفة بجائزة التميز الحكومي

وأضاف «عبد الباسط»، في بيان صحفى، أن جامعة المنصورة دفعت لإطلاق جائزتها للتميز الحكومي لفئات: الكلية المميزة، وفرق العمل، والإبداع والابتكار المؤسسي، استناداً إلى ثلاثة محاور، هي تحقيق الرؤية والابتكار والممكنات، يمكن تحقيقها من خلال عشرة معايير تتوافق مع الممارسات التي تقوم بها الجامعة والكليات التابعة لها، لتتحول هذه المعايير إلى أولويات عمل وأهداف لتحقيق ما يناسبها من أساليب للعمل.

وأشار إلى أن التميز هو التفوق على الأقران، وهو رحلة حياة للبحث الدائم عن ما هو أفضل، لذلك فهو فرصة لاكتساب ثقافة تساعدنا على التحسين المستمر والتفوق، وتحقيق أعلى معدلات لرضا المتعاملين والشركاء.