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الرئيس السيسي: «التخطيط لاستهداف سيناء كان قبل 2011.. والكلام دة موثق»

السيسي: «اللي اتعمل في سيناء مش قليل لا منهم ولا مننا»

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محمد عزالدين
10:19 م | الخميس 21 أبريل 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن التحديات الداخلية مثل جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، قائلًا: «أوعوا تفتكروا إن اللي اتعمل في سيناء مش قليل، لا منهم ولا مننا، ومنهم (الإرهابيون) دة بدأ من قبل 2011 بحوالي 5 أو 6 سنين، دة موضوع هنتكلم فيه بعد كدة».

الرئيس: كل شيء موثق

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاءً موسعًا مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، اليوم الخميس: «هنتكلم فيه كوثائق، طبعًا هنوثق كل شيء، عاوز أقولكم إن اتعملت بنية تحتية إرهابية قبل 2011 بـ5 سنوات، وأنا أقدر أقول الكلام دة، ودة موثق وموجود على مواقع التواصل».

التخطيط لاستهداف سيناء

وتابع الرئيس السيسي: «خشوا وشوفوا الأفلام اللي كانت بتيجي عن سيناء في 2010، وشوفوا الاستعراضات اللي كانوا بيعملوها، ولا نسيتوا؟ وتلاقوا العربيات ماشية، إذن سيناء كانت مستهدفة، والاستهداف دة بيبقى تخطيط كبير عشان يحقق أهدافه».

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