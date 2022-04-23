يرغب قطاع كبير من الجمهور، في معرفة ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 22 السبت 23 أبريل، خاصة وأنه يعرض عقب أذان المغرب مباشرة على قناة mbc مصر.

ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 22 السبت 23 أبريل

ويأتي ضيف رامز جلال اليوم، في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 22 السبت 23 أبريل، الذي يُشاركه فيه النجم العالمي فان دام، بيج رامي بطل كمال الأجسام المصري، وتعد المرة الأولى له التي يقع فيها بيج رامي ضحية لمقالب رامز جلال.

أبرز المعلومات عن ضيف رامز جلال

بيج رامي، اسمه الحقيقي ممدوح محمد حسن السبيعي، وهو لاعب كمال أجسام محترف مصري، يلعب في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية (IFBB)، وُلِد في 16 سبتمبر 1984 بمركز البرلس محافظة كفر الشيخ، وحقق لقب مستر أولمبيا لعامي 2020 و2021.

جدير بالذكر أن برنامج رامز موفي ستار، جرى تصويره بمدينة الرياض للعام الثاني على التوالي.

ويُشارك في برنامج رامز موفي ستار، الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.