تعرف على اسم ضحية رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 18

يتطلع قطاع كبير من الجمهور لمعرفة ضحية رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 18 الثلاثاء 19 أبريل، في ظل ارتباط عدد كبير من المشاهدين بهذا البرنامج الذي يُقدمه رامز يوميًا طوال شهر رمضان، عبر قناة mbc مصر، عقب أذان المغرب مباشرة.

وستكون ضحية رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 18 الثلاثاء 19 أبريل، هي الفنانة الشابة تارا عماد، في أول ظهور لها في سلسلة المقالب التي يُقدمها رامز جلال، عبر التليفزيون على مدار 11 عامًا تقريبًا، إذ يترقب الجمهور حلقة اليوم ومعرفة موقفها وتعاملها مع المقلب.

تارا عماد تتعاون مع رامز جلال لأول مرة في السينما

وفي سياق متصل، تتعاون تارا عماد لأول مرة مع الفنان رامز جلال، في السينما، وذلك من خلال فيلم جديد يحمل اسم «نصي الحلو»، ولم ينته تصويره حتى الآن، ولم يُحدد موعد طرحه في السينمات.

تارا عماد تُشارك في مسلسل سوتس

وتُشارك تارا عماد، في موسم دراما رمضان الحالي، من خلال مسلسل سوتس، مع الفنانين آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وريم مصطفى وتارا عماد ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالملك، وإخراج عصام عبدالحميد.