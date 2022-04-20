يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة ضيف رامز جلال اليوم، في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 19 الأربعاء 20 أبريل، إذ يهتم قطاع من المُشاهدين بمتابعة هذا البرنامج، الذي يُعرض على قناة mbc مصر، عقب أذان المغرب مباشرة.

سينتيا خليفة في أول ظهور في برامج رامز جلال

وكشفت القناة، عن ضيف رامز جلال اليوم، في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 19 الأربعاء 20 أبريل، إذ تحل الفنانة سينتيا خليفة، ضيفة خلال حلقة اليوم، وذلك في أول ظهور لها في سلسلة المقالب التي يُقدمها رامز جلال، على مدار السنوات الماضية.

وفي سياق متصل، تُشارك الفنانة سينتيا خليفة، في موسم دراما رمضان الحالي، من خلال مسلسل دايما عامر، مع الفنان مصطفى شعبان، حيث يُعرض حصريًا عبر شبكة تليفزيون الحياة.

وبجانب مصطفى شعبان وسينتيا خليفة، يُشارك في بطولة المسلسل كل من لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، سماء إبراهيم، أحمد الشامي، كريم عفيفي، محمد ثروت، سام عادل، لمي كتكت، شروق الشريف.