شباب بني سويف يوزعون إفطارا وعصائر على أرواح أشقاء دمياط الثلاثة

وزع أعضاء فريق «بكرة أحلى» التطوعي، الذي يضم عدداً من شباب مركز الواسطى في محافظة بني سويف، وجبات إفطار وعصائر ومياه على المسافرين بالطريق الصحراوي الغربي بزمام محافظة بني سويف، على أرواح أشقاء محافظة دمياط الثلاثة، الذين توفوا في حادث مروري في الإسماعيلية، أثناء عودتهم من جامعتهم بسيناء.

فريق «بكرة أحلى» يسهم في إفطار الصائمين

وحرص شباب مركز الواسطى على توفير عدد من الوجبات والعصائر وتوجهوا بها إلى الطريق الصحراوي الغربي، ثم أقدموا على توزيعها على السيارات الميكروباص والملاكي قبل الإفطار، وذلك على أرواح أشقاء دمياط الثلاثة، الذين توفوا في حادث قبل أيام في نطاق محافظة الإسماعيلية، أثناء عودتهم من جامعتهم بسيناء إلى منزلهم لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

شباب المبادرة: نسأل الله أن يرحم الضحايا ويصبر أسرتهم

وقال «أحمد شعيب»، أحد الشباب المشاركين في المبادرة، إنهم حرصوا على توزيع وجبات الإفطار على المارة وقائدي السيارات بالطريق الصحراوي الغربي، على أرواح الأشقاء الثلاثة، الذين توفوا في حادث سير على طريق الإسماعيلية، راجين من المولى عز وجل أن يتقبل عملهم هذا في ميزان الضحايا، وأن يلهم أسرتهم الصبر على فراقهم، مشيراً إلى أنهم أدوا صلاة الغائب على أرواحهم، عقب صلاة العشاء والتراويح أمس الجمعة.

مصرع 3 أشقاء في حادث مروري بالإسماعيلية

ولقي 3 أشقاء مصرعهم، وأصيب شخص آخر، في انقلاب سيارة كانوا يستقلونها في ترعة قرية «جلبانة»، التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، في محافظة الإسماعيلية، على حدود محافظة بورسعيد، حيث تبين أن المتوفين 3 أشقاء وهم «آية أحمد محمد عثمان»، صيدلانية، تبلغ من العمر 24 سنة، وشقيقتها «آلاء أحمد محمد عثمان»، 19 سنة، طالبة بكلية طب أسنان، وشقيقهما «محمود أحمد محمد عثمان»، طالب بالفرقة الرابعة بكلية طب الأسنان، يبلغ من العمر 21 سنة، وجميعهم من قرية «أم الرزق» في محافظة دمياط.