عاجل.. السيدة انتصار السيسي تنعى وفاة الأشقاء الثلاثة أبناء محافظة دمياط

أجرت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم، اتصالا هاتفيا بالسيدة دعاء الشحات والدة الأشقاء الثلاثة الذين لقوا مصرعهم إثر حادث أليم قبل أيام، وأكدت قرينة الرئيس، خلال الاتصال، أنه لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن الحزن والألم الذي يعتصر قلوب الجميع لهذا المصاب الجلل، داعية المولى سبحانه، أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يربط على قلب الأم المكلومة، وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

انتصار السيسي تحرص على تعزية والدة الأطباء الثلاثة

وأكدت السيدة انتصار السيسي لوالدة الأطباء الثلاثة، أن الجميع بجانبها في مصابها، ووجدت خلال اتصالها بالأم أنها صابرة، محتسبة، وراضية بقضاء الله وقدره، رغم ألم الفاجعة.

وحرصت قرينة الرئيس، على تعزية والدة الأطباء الثلاثة، هاتفيًا، لإبلاغها مواساتها الصادقة، كأم قبل أي شيء، وتقديم أي دعم ممكن للتخفيف عنها، حيث كانت هذه السيدة العظيمة نموذجًا في الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره وحكمته.

وفاة 3 أشقاء بكليتي الطب والصيدلة في حادث

يذكر أن أهالي محافظة دمياط، استيقظوا على خبر مؤلم، بعد وفاة ثلاثة أشقاء بكليتي الطب والصيدلة، من أبناء قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة السلام.