نادية عمارة: كل حركة صالحة في الحياة تؤدي إلى عمارة الأرض هي عبادة

قالت الدكتورة نادية عمارة، المتخصصه في الدراسات الإسلامية، إن المهمة الرئيسية للإنسان في الكون هو الإصلاح والتعمير والعمل، وهي حقيقة استخلاف الإنسان في الأرض ودائما ما تقوم بالتعمير والإصلاح: «الله تعالى طلب من الناس ان يعمروا الأرض ويصلحوها، وكل حركة صالحة في الحياة تؤدي إلى عمارة الأرض هي من العبادة».

عمارة: الإصلاح هو أول وأهم عامل لحل المشكلات

وأضافت «عمارة» خلال تقديمها لبرنامجها «قلوب عامرة»، والمذاع على فضائية «ON»، أن الإصلاح هي مهمة أصيله ومن أجلها خلق الإنسان، حيث ان الإصلاح هو أول وأهم عامل من عوامل حل المشكلات وإزالة العقبات الموجودة في الحياة وحتى في مواجهة التحديات الكثيرة سواء على مستوى الأفراد أو الشعوب والأمم والمجتمعات.

وأوضحت المتخصصه في الدراسات الإسلامية، أن الإسلام الحنيف قد عزز معاني التعمير والبناء والإصلاح وذلك إبعادا لمعاني التدمير والفساد، حيث إن المتأمل في التوجهات النبوية الشريفة يجد أن الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم قد بالغ في التأكيد على الإصلاح والتعمير والدعوة إليهم بحيث أن لا يتخلي المؤمن عن الإصلاح والعمران حتى في أصعب الأوقات وإن كان وقت قيام الساعة.

وأكدت أن المجتمعات دائما ما تكون بحاجة إلى مقومات للأصلاح، حيث تحتاج المجتمعات لمقومات عده للإصلاح، ومنها ديمومه بناء الوعي ونشر التثقيف المستمر بما يصلح أحوال البلاد والعباد في كل الميادين وفي سائر المجالات، «ده طبعا مع وجود تشريعات تحافظ على الحق وتحارب الفساد، ويكون ده الديمومة على الحرص على الإصلاح في كل الميادين ليكون الشغل الشاغل للمثقفين والمصلحين والعلماء».

وتابعت: «يجب على الشخص أن يكون لديه إرادة للإصلاح وأن يكون صالح مصلح في أي مكان يتواجد فيه، وهي الإرادة التي بفضلها وبركتها يوفق العبد إلى ما يريد وفوق ما لا يريد».