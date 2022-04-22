نادية عمارة: المؤمن دائم التأمل في الوحي المسطور والكون المنظور

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن دوام النظر في آيات الله الكونية، ينعش في النفوس المؤمنه الحق الكامن في هذا الكون والذي يتجاوب مع الحق الكامن في الإنسان ذاته، وهذا يعبر عنه العلماء بقولهم «المؤمن يديم النظر في الوحي المسطور والكون المنظور».

عمارة: أولوا الأبصار يتدبرون الكون بإدراك واع

وأضافت «عمارة» خلال تقديمها لبرنامجها قلوب عامرة، والمذاع على فضائية «ON»، أن أولوا الأبصار من أهل الإيمان والعمل الصالح يتدبرون الكون بإدراك واع وببصائر مفتوحة لاستقبال الإشارات التي هي مبثوثة في الآيات الكونية، معقبة: «بيستقبل هذه الإشارات وتكون إشارات الآيات الكونية وما تبثه في النفوس اليقظة من دروس وعبر ودلائل».

وأوضحت مقدمه البرنامج أن أهل البصائر والعقل والتفكر هؤلاء دائما ما يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم، ودائما ما يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يذكرون الله فلا يفترون.

عمارة: التدبر في الكون ينعكس على بصيرة المتدبرين

وأكدت أن ما يقوم به أهل الذكر وأهل الفكر ينعكس على بصيرتهم فتتفتح بأنوار الله وتتصل بالخالق العظيم بديع السماوات والأرض في أبهى وأرقى صور الاتصال بين المخلوق والخالق العظيم، والذي أوجد كل تلك الموجودات لغاية كبرى وعلة عظمي فيهتز وجدان الذاكرين المفكرين بما عرفوا من الحق.