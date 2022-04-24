تشديدات أمنية بمحيط الكنائس احتفالا بعيد القيامة المجيد في بورسعيد

شهد ميحط الكنائس فى بورسعيد، تشديدات أمنية تحت إشراف اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، بالإضافة إلى أكمنة ثابتة ومتحركة، في مختلف أحياء بورسعيد، إذ جرى وضع بوابات إلكترونية على بوابات الكنائس الرئيسية، للكشف عن حائزي الأسلحة أو المواد المتفجرة، وتواجدت عناصر الشرطة النسائية، لفحص المترددات على الكنائس.

وانتشر خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية على أبواب الكنائس والشوارع الجانبية المحيطة بها، للكشف المبكر عن وجود أي أجسام غريبة، وأقامت إدارة المرور كردون أمني بمحيط الكنائس، وحظرت تواجد السيارات بالشوارع المطلة عليها، وأغلقت كل الشوارع الجانبية المحيطة، كما جابت عدد من الدوريات كل أحياء المدينة الساحلية، لفرض السيطرة الأمنية، مع تخصيص مجموعات قتالية وقوات أمنية متحركة.

الشباب يفحصون المترددين على الكنائس

حرص شباب الكنائس، على مساعدة الأمن في فحص المترددين على الكنائس، وفحص هويتهم، كما شهدت الكنائس الطقوس الدينية واستمرت حتى بعد منتصف الليل، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، بالإضافة إلى أجواء احتفالية تسودها الفرحة.

كما التقط شباب وفتيات الكنيسة والأطفال، بالتقاط بعض الصور التذكارية مع الكهنة، ودعا الجميع الله، أن يديم الأعياد على مصر، ويحفظها من كل سوء.

وكيل وزارة الصحة ببورسعيد يهنىء الأقباط بعيد القيامة المجيد

وهنأ الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، الأخوة الأقباط من العاملين بالقطاع الصحي، والمواطنين بمحافظة بورسعيد، بعيد القيامة المجيد.