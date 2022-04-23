عاجل.. الكنيسة تعلن استعدادات قداس البابا تواضروس في عيد القيامة المجيد

أعلنت الكنيسة عن فتح الأبواب الخارجية لكاتدرائية العباسية فى تمام الساعة السابعة مساءً اليوم، وتم اعتماد عدة إجراءات لتنظيم حضور الاحتفالات بعيد القيامة.

بوابات الدخول

أولًا: بوابة 1 البوابة الرئيسية بشارع رمسيس:مخصصة لدخول الوزراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والآباء الأساقفة ورؤساء الطوائف المسيحية.

أما شعب الكنيسة البطرسية، فيسمح بمرورهم عن طريق مسار خاص إلى داخل الكنيسة البطرسية مترجلين بدعوات خاصة صادرة بمعرفة الآباء كهنة الكنيسة.

ثانيًا: بوابة 3 شارع وحدة مستشفى الدمرداش:دخول حاملي الدعوات الفضية والمميزة «مترجلين فقط دون سيارات» من الضيوف من جاليات الدول الأجنبية.

- شعب كنائس الأنبا رويس مترجلين بدعوات خاصة صادرة بمعرفة الأباء كهنة الكنيسة.

الدعوة شخصية

يجري تقديم الدعوة مع إثبات الشخصية عند الدخول.

تفتح أبواب الكاتدرائية من الساعة السابعة مساءً، ولن يُسمَح بدخول السيارات داخل ساحة الكاتدرائية.

من أجل سلامة الجميع ناشدت الكنيسة بعدم حضور أي شخص يعاني من أي أعراض مرضية مهما كانت خفيفة «ارتفاع بدرجة الحرارة - رشح - سعال.. إلخ».

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامة نهائيًّا طوال فترة الوجود بالكاتدرائية.

- لا يُسمَح بالمصافحة باليد أو التقبيل نهائيًّا أثناء الوجود بالكنيسة أو داخل نطاق الكاتدرائية.

- الالتزام بالأماكن المخصصة للجلوس الموضحة بالكاتدرائية والحفاظ علي المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعي.

- إحضار اللفافة «المنديل» الخاص للاستخدام أثناء التناول وكذلك الإيشارب بالنسبة للسيدات.