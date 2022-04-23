رسالة البابا تواضروس لأبنائه في عيد القيامة المجيد «فيديو»

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، الرسالة البابوية لعيد القيامة المجيد 2022، والتي يوجهها سنويًّا لأبنائه في المهجر لتهنئتهم بالعيد وإيصال رسالة روحية لهم.

وتحدث قداسة البابا في رسالته الرعوية عن محطات في خدمة السيد المسيح الجهرية على الأرض مثل المعجزات والتجلي، ومشاهد سبقت القيامة مثل الصليب والقبر، ثم تجليات القيامة في حياتنا.

ونُشِرَت الرسالة مترجمة لـ21 لغة مختلفة لتتناسب مع اتساع البلاد التي تخدم بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واللغات التي يتحدثها أبناؤها.

الرسالة البابوية لعيد القيامة

وقال البابا تواضروس، إن قيامة السيد المسيح تختلف عن غيرها، حيث أنها قيامة للوجود الإنساني، وهي انطلاقة جديدة في حياة الإنسان، كما تحدث عن المشاهد الأخيرة في حياة السيد المسيح، حيث صلب المسيح على الصليب، ثم وضع في قبر جديد لم يوضع فيه أحد.

وأُعلن صباح اليوم عن فتح الأبواب الخارجية لكاتدرائية العباسية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً اليوم، كما تم اعتماد عدة إجراءات لتنظيم حضور الاحتفالات بعيد القيامة، وتفتح أبواب الكاتدرائية من الساعة السابعة مساءً، ولن يُسمَح بدخول السيارات داخل ساحة الكاتدرائية.

حضور عيد القيامة

ونوهت الكنيسة، بأنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامة نهائيًّا طوال فترة الوجود بالكاتدرائية، كما لا يُسمَح بالمصافحة باليد أو التقبيل نهائيًّا أثناء الوجود بالكنيسة أو داخل نطاق الكاتدرائية، مع الالتزام بالأماكن المخصصة للجلوس الموضحة بالكاتدرائية والحفاظ علي المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعي، وإحضار اللفافة «المنديل» الخاص للاستخدام أثناء التناول وكذلك الإيشارب بالنسبة للسيدات.