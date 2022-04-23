هل رسم الأشخاص حرام أم جائز؟.. دار الإفتاء تجيب

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعي برنامجه «ولا تعسروا»، الذي يُعرض يوميًا على شاشة «الأولى» الفضائية، كان نصه «هل رسم الأشخاص حرام ولا لأ»، إذ ذكر أن رسم الأشخاص لا يدخل ضمن حديث «لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين».

التصوير الملعون هو التماثيل الكاملة للشخص بالأحجام الطبيعية

وأضاف «الورداني» أن الرسم ليس هو التصوير الذي ورد فيه لعن، فالتصوير الملعون هو التماثيل الكاملة للشخص بالأحجام الطبيعية والمقصود منها العبادة، «أي شرط من الشروط دي يختل يبقى التصوير والرسم حلال، وطبعًا الرسم بالإيد ده جائز، لأن العلة في التحريم أنه ينفخ فيه فيصبح روح»، مازحًا: «إحنا لو نفخنا في ورقة هتطير، فالرسم والتصوير الفوتوغرافر جائز ولا حرمانية في ذلك».

الرسم جائز ولا حرام ولا يدخل في هذه الحرمة

وأشار أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية إلى أن الرسم على شيء مسطح ليس به أي أبعاد للإنسان، «هذا الرسم جائز ولا حرام ولا يدخل في هذه الحرمة التي تتعلق بالتماثيل الكاملة التي بالحجم الطبيعي، والتي تُعبد من دون الله، هو ده الممنوع، إنما غير ذلك ليس ممنوعًا».