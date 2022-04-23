دار الإفتاء توضح آخر موعد لزكاة الفطر.. يجب إخراجها في هذا التوقيت

آخر موعد لزكاة الفطر.. واحد من الأسئلة المطروحة بخصوص أحكام الزكاة لا سيما مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان 1433، وقرب انتهاء شهر الصيام.

وأكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أنه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة، أنّها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين؛ فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وورد عن الحسن كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، أنّه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.

آخر موعد لزكاة الفطر

أما بخصوص آخر موعد لزكاة الفطر، أوضحت دار الإفتاء أنَّه يجب على المسلم إخراجها قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد، صاع من غالب قُوتِ البلد على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين، ويخرجها العائل عمَّن تلزمه نفقته.

موعد زكاة الفطر 2022

وبعد استعراض آخر موعد لزكاة الفطر، أوضحت دار الإفتاء أيضًا أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنّها تجب بسببين وهما صوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر.

مصارف زكاة الفطر

كما أكّدت الإفتاء أنَّ زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي المصارف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].