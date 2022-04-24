عاجل.. المتحدث العسكري: «حرس الحدود» تضبط 210 قضايا تهريب مخدرات في 2021

أكد العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، أن قوات حرس الحدود تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على الأمن القومي المصري على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وإحباط المخططات التي تستهدف أمن واستقرار البلاد، وذلك عبر جهود موسعة لإحباط عمليات تهريب المواد المُخدرة، وتهريب الأسلحة والذخائر، والتسلل والهجرة غير الشرعية.

وأضاف المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، في تصريحات صحفية له، أن قوات حرس الحدود نجحت خلال عام 2021، في ضبط 210 قضايا تهريب مواد مُخدرة، بإجمالي 219 مُتهما، و18.5 طن من المُخدرات المتنوعة التي جرى إحباط تهريبها.

وأوضح العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، أن جهود قوات حرس الحدود أيضاً أسفرت عن إحباط تهريب 846 قطعة سلاح خلال العام الماضي، بإجمالي نحو 275 ألفا و111 طلقة وذخيرة مختلفة الأعيرة.

وأشار المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إلى أن جهود رجال حرس الحدود، تضمنت أيضاً إحباط عمليات هجرة وتسلل غير شرعية لـ647 فردا خلال عام 2021.

وشدد على أن قوات حرس الحدود مستمرة في أداء مهامها في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.