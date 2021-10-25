المتحدث العسكري: 52 تدريبا مشتركا وعابرا مع عدة دول في 2020 و2021

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة مستمرة في علاقات الشراكة والتعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، «يمكن الفترة اللي فاتت زي ما حضراتكم تابعتم خلال عامي 2020 و2021 كان عدد التدريبات المشتركة والعابرة التي تمت، حوالي 52 تدريب».

وأضاف «عبد الحافظ»، خلال تصريحات تليفزيوينة، «لو قولنا 17 تدريب مشترك وعابر خلال 2020 و35 تدريب مشترك وعابر خلال 2021، ده يقول قد إيه حرص الدول الصديقة والشقيقة على الاشتراك في هذه التدريبات، وأيضًا ثقتهم فيما تتخذه القوات المسلحة، لأن العالم حتى الآن يمر بجائحة فيروس كورونا المستجد».