جامعة القاهرة تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن.

تحية إلى الشهداء الأبرار

وقال رئيس جامعة القاهرة في تهنئته: «تحیة خالدة إلى الشهداء الأبرار الذين ذادوا عن ترابها ودافعوا عن أرضها وضحوا بأرواحهم»، موجّهًا التحية لرجال قواتنا المسلحة، كما وجّه التحیة لبراعة المفاوض المصري وكل من شارك في صناعة ھذه الملحمة التاريخية، لاستعادة مصر كامل أراضيها، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها ورجال قواتها المسلحة.