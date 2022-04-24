طقس شم النسيم.. حار نهارا مائل للبرودة ليلا والقاهرة 30 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين الموافق 24 رمضان، وعيد شم النسيم، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة وذلك بشكل متفاوت على عدد من محافظات ومدن الجمهورية.

وأضافت هيئة الأرصاد، في تقرير رسمي، أنَّ الطقس سيكون حارًا خلال ساعات النهار على كل من محافظات القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، والوجه البحري، ومدن القناة، في حين أنه سيكون طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، وطقس شديد الحرارة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، إذ تتراوح درجات الحرارة ما بين 39-40 درجة خلال ساعات النهار.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنَّ درجات الحرارة ستسجل 30 درجة علي محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتتراوح ما بين 32-33 على محافظات شمال الصعيد، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ما بين 25-26 درجة، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية، على القاهرة الكبري، ووسط سيناء، والوجه البحري، وسلال جبال البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة، كما يسود طقس غائم جزئيًا على تلك المحافظات وتقل فترات سطوع الشمس.

وأكّدت هيئة الأرصاد أنَّ الطقس خلال ساعات الليل، سيكون مائلًا للبرودة، بداية من محافظات شمال البلاد والقاهرة حتى شمال الصعيد، فى حين يسود طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم الأحد

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأحد 24 أبريل 2022، على كل الأنحاء الجمهورية.

القاهرة 31 17

الإسكندرية 25 16

وادي النطرون 30 16

طنطا 30 17

شبين الكوم 31 17

دمنهور 29 16

بلطيم 25 16

مطروح 23 14

السلوم 25 15

سيوة 32 14

بورسعيد 25 16

دمياط 24 15

الزقازيق 31 16

المنصورة 31 15

الإسماعيلية 32 15

السويس 31 15

العريش 25 15

رفح 25 15

رأس سدر 28 15

نخل 29 11

نويبع 30 20

طابا 30 19

كاترين 27 09

الطور 27 18

شرم الشيخ 30 21

الغردقة 30 20

مرسى علم 30 21

الفيوم 32 15

بني سويف 32 16

المنيا 32 17

أسيوط 33 16

سوهاج 34 17

قنا 35 19

الأقصر 36 20

أسوان37 21

إدفو 37 21

أبو سمبل 37 21

الوادي الجديد 35 16

شلاتين 32 19

أبو رماد 33 19

حلايب 30 18

رأس حدربة 30 19