درجات الحرارة غدا الأحد 24-4-2022 في مصر وحالة الطقس.. ارتفاع طفيف

تزامنًا مع العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، يبحث الكثيرون عن درجات الحرارة غدا الأحد بالإضافة إلى حالة الطقس، خاصة بعد بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذي ذكر أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، وهو ما يحير الكثيرين في طبيعة الملابس التي يجب ارتداؤها خلال فترة النهار والليل.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة، درجات الحرارة غدا وحالة الطقس على كل المناطق بالجمهورية، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر اليوم، وذلك في السطور التالية:

حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس غدًا الأحد يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء والصعيد.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا الأحد 24 أبريل 2022، المتوقعة على كل الأنحاء وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد، كالتالي:

القاهرة 31 17

الإسكندرية 25 16

وادي النطرون 30 16

طنطا 30 17

شبين الكوم 31 17

دمنهور 29 16

بلطيم 25 16

مطروح 23 14

السلوم 25 15

سيوة 32 14

بورسعيد 25 16

دمياط 24 15

الزقازيق 31 16

المنصورة 31 15

الإسماعيلية 32 15

السويس 31 15

العريش 25 15

رفح 25 15

رأس سدر 28 15

نخل 29 11

نويبع 30 20

طابا 30 19

كاترين 27 09

الطور 27 18

شرم الشيخ 30 21

الغردقة 30 20

مرسى علم 30 21

الفيوم 32 15

بني سويف 32 16

المنيا 32 17

أسيوط 33 16

سوهاج 34 17

قنا 35 19

الأقصر 36 20

أسوان37 21

إدفو 37 21

أبو سمبل 37 21

الوادي الجديد 35 16

شلاتين 32 19

أبو رماد 33 19

حلايب 30 18

رأس حدربة 30 19.