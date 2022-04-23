الأرصاد: الطقس ربيعي طوال الأسبوع.. ولا ارتفاعات جديدة في الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد نشاط للرياح بعد فترة الظهيرة وبعد دخول ساعات المساء وتستمر حتى ساعات الليل، وتصل سرعة الرياح ما بين 30 لـ 40 كيلومتر في الساعة، ما يزيد من الإحساس بتلطيف الأجواء الربيعية خلال الأسبوع الجاري.

الأرصاد: لا ارتفاعات جديدة في الحرارة

وأضافت «غانم»، برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبوزيد، اليوم السبت، أن متوسط درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري ما بين 30 لـ 31 درجة مئوية، مؤكدة أن البلاد لن تشهد ارتفاع ملحوظ في الحرارة.

وأفادت بأن درجات الحرارة العظمى حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، لكن نسب الرطوبة في الكتل الهوائية مازالت منخفضة، علما بأن نسب الرطوبة هي التي تزيد الإحساس بارتفاع الحرارة.

غانم: متلبسوش صيفي بالليل

ونصحت بارتداء قطعتين من الملابس خلال فترات الليل نظرا لانخفاض الحرارة خلال هذه الساعات حيث تسجل 15 درجة مئوية، لافتة أنه يمكن ارتداء الملابس الصيفية خلال ساعات النهار، «متلبسوش صيفي في أوقات الليل، لكن النهار ممكن».

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة 31 17

الإسكندرية 26 16

وادي النطرون 31 16

طنطا 30 17

شبين الكوم 31 17

دمنهور 29 16

بلطيم 26 16

مطروح 23 14

السلوم 24 15

سيوة 28 14

بورسعيد 25 15

دمياط 25 15

الزقازيق 31 16

المنصورة 30 15

الإسماعيلية 31 14

السويس 31 14

العريش 24 15

رفح 23 14

رأس سدر 28 15

نخل 28 10

نويبع 31 19

طابا 30 20

كاترين 26 08

الطور 26 18

شرم الشيخ 30 20

الغردقة 31 20

مرسى علم 31 21

الفيوم 31 15

بني سويف 31 16

المنيا 31 14

أسيوط 32 14

سوهاج 32 17

قنا 36 19

الأقصر 36 19

أسوان37 20

إدفو 38 21

أبو سمبل 38 21

الوادي الجديد 34 16

شلاتين 33 19

ابو رماد 31 19

حلايب 30 18

راس حدربة 32 19