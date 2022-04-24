اقتراح برلماني بعمل «باركود» للأكياس الصديقة للبيئة

تقدم النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، باقتراح برغبة للحكومة ممثلة في وزارات التجارة والصتاعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن عمل «باركود» للأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة.

دعوات للتوجه نحو منتجات صديقة للبيئة

وأشار النائب، إلى أنه في ضوء توسع الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والحد من الملوثات، لاسيما في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أصبح من الضرورى التوجه نحو وجود منتجات صديقة للبيئة، خصوصا تلك التي يتم التعامل معها بشكل يومي.

وقال محمود عصام: «من الضروري أن يكون هناك باركود لكل للأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة، لاسيما في ضوء التوجه نحو التخلص من استخدام المواد الملوثة للبيئة.

وأكد عضو البرلمان، أن فكرة وجود باركود على الأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة يساهم في التوسع باستخدامها، كما أنه سيقلل من محاولات الغش والتقليد، ويساعد المواطن في اختيار استخدام كل ما هو صحي ولا يتعارض مع الحفاظ على البيئة.

مجمعات صناعية تعمل في إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية

وطالب النائب، الحكومة بدراسة عمل «باركود» لكافة المنتجات صديقة البيئة، لاسيما وأن هناك العديد من المجمعات الصناعية والتي يوجد بها مشروعات صغيرة تعمل في إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية

واوضح النائب محمود عصام، أن العالم يتجه خلال الفترة الأخيرة لإلغاء الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، حيث قام الاتحاد الأوروبي بحظرها تماما، وهناك العديد من الدول العربية المجاورة في المغرب والسودان والإمارات والأردن حظروه أيضا، معتبرين استمرارية الاستخدام تدميرا للبيئة وخاصة فى ضوء تحديات التغير المناخي، وهو أمر لابد أن يتم الانتباه له من جانب الحكومة وأن تكون أمام سياسة واضحة بشأن إيجاد بدائل لاستخدامات الأكياس البلاستيك.

وسبق أن تقدم النائب بطلب مناقشة عامة حول سياسات الحكومة لوقف استخدام الاكياس البلاستيكية لخطورتها على الصحة.