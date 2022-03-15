وزير الشباب والرياضة يشارك في جلسة حوارية حول قضايا التغير المناخي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فاعليات الجلسة الحوارية الثالثة لـ «الصالون الثقافي»، بالتعاون مع «صالون 30 يونيو»، برعاية النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب، وذلك بقاعد الندوات بمركز شباب الجزيرة بالزمالك، والتي انعقدت تحت عنوان «المتغيرات المناخية وعلاقتها بقضايا الوعى».

قضية الوعي من أكبر التحديات التي تواجه الوطن

وفي بداية كلمته شدد أشرف صبحي على أن المعركة معركة وعي، مشددًا على أن قضية الوعى من أكبر التحديات التي تواجه الوطن، مؤكدًا ضرورة تضافر جميع الجهود لنشر الوعي حول مختلف القضايا والتحديات بين النشء والشباب.

جلسة حوارية مع الشباب

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة نحو إتاحة الفرصة أمام الشباب لمعرفة ما يدور بقضايا الوعي المجتمعي، والتعبير عن رؤيتهم بما يساعد في وضع حلول ورؤى مستقبلية تساعد الدولة في مواجهة تلك القضايا.

وتضمن الصالون جلسة حوارية حضرها وتحدث فيها وزير الشباب والرياضة والدكتور وليد درويش نائبًا عن وزيرة التجارة والصناعة، والمهندسة ليديا عليوة نائبة عن وزيرة البيئة، المهندس أحمد عبد القادر نائبًا عن وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال متولى مستشارة حماية الحياة البرية والبحرية التابعة لجامعة الدول العربية، وأدار الحوار الصحفي أحمد حامد دياب وآلاء الشواف.

تكريم مبادرات شبابية وتجارب للقطاع الخاص

كما شهدت الفعاليات حضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق والدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومجموعة كبيرة من الشباب، كما حضر من قيادات وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي للوزارة، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير، ومصطفى مجدى معاون الوزير، وعدد من القيادات.

وكرّم الصالون عدد من المبادرات الشبابية التي تهدف للحفاظ على البيئة ومنها مبادرة «سطح أخضر»، التي أطلقها أحمد جابر صيام والذي حصل على درع «واع» من الصالون، كما كرمت إدارة الصالون مبادرة «چيد الآمنة» والتي عرضتها أحد الشركات كثيفة العمالة والتي نجحت في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 20% وتسلم درع التكريم المهندس محمد سامح مدير الشركة ورحاب العبد المديرة الإدارية.

توصيات لدور الوعي في مواجهة التغير المناخي

وخرج الصالون بعدد من التوصيات والتي تمت صياغتها من أجل إرسالها لرئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلسي النواب والشيوخ والتي تتضمن بعض المبادرات الشبابية ومبادرات المجتمع المدني ومبادرات مصانع القطاع الخاص عن أهمية ودور الوعي في مواجهة التغير المناخي، استعدادًا لقمة المناخ كوب 27 والتي ستٌعقد في شرم الشيخ نهاية العام الجاري.

يُذكر أن صالون 30 يونيو هو صالون حواري انطلق من مدينة الزقازيق في شهر يوليو الماضي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والمهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن.