إيران: تداعيات الحرب في أوكرانيا ستجبر واشنطن على التوصل لاتفاق معنا 

أكدت السلطات الإيرانية، أن تداعيات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، ستجبر واشنطن على التوصل لاتفاق معها، وفقا لما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل لها منذ قليل.

أمريكا تعلن استعدادها للتواصل مع إيران

وتأتي تلك التصريحات بعد مرور قرابة الشهر، على إعلان أمريكي، عن استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ قرارات صعبة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، التي أشارت إلى أنها ستتحمل نتائج تلك المفاوضات أيا كانت سواء نجحت أو فشلت.

«محادثات فيينا» حول الملف النووي

من جانبها، ألمحت السلطات الإيرانية إلى اقتراب توصلها إلى اتفاق في «محادثات فيينا» حول الملف النووي، لافتة إلى أن حسن نية الولايات المتحدة من الناحية العملية من شأنه إنجاح تلك الخطوة.