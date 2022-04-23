إيران تعلن مقتل نجل قائد فيلق «سلمان» التابع لـ الحرس الثوري في هجوم

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث مهمة، كان أبرزها مقتل محمود آبسالان نجل نائب قائد فيلق «سلمان» للحرس الثوري الإيراني، العميد برويز آبسالان، فيما أعلنت «أنقرة»، مقتل أحد جنودها خلال اشتباكات مع «حزب العمال الكردستاني» شمال العراق.

ونفى مصدر مطلع في مقر «قدس» التابع لـ «الحرس الثوري الإيراني» إصابة العميد حسين الماسي قائد اللواء 110 «سلمان» التابع لـ «الحرس الثوري» في زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد.

وفي وقت سابق، قالت وكالة «إرنا» الإيرانية، نقلا عن شاهد عيان، قوله: على إثر إطلاق النار فجر اليوم السبت، من قبل شخص أو أشخاص مجهولين نحو سيارة الماسي في زاهدان، لقي حارسه الخاص محمود آبسالان مصرعه.

اعتقال 4 من العناصر المنفذة لـ الهجوم

وقال المصدر، إن قائد اللواء 110 في أتم صحة وعافية، فيما اعتقلت قوات «الحرس الثوري» الإيراني، 4 من العناصر الذين كانوا يستقلون سيارة وأطلقوا النار على نقطة التفتيش.

ومحمود آبسالان هو نجل العميد برويز آبسالان نائب قائد فيلق «سلمان» للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان.

وقال مساعد محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الأمنية والشرطية علي رضا مرحمتي، إنه تم اعتقال الضالعين في عملية إطلاق النار على نقطة تفتيش في زاهدان، مشيرا في تصريح لوكالة «إرنا» الإيرانية، فجر اليوم السبت، إلى تعرض نقطة تفتيش عند مدخل زاهدان لإطلاق نار من قبل عناصر شريرة، على حد قوله

وأشار مرحمتس، إلى مقتل محمود آبسالان الذي كان متواجدا في نقطة التفتيش.

«الأسد» يلهو مع أطفال دار «الأمان» للأيتام في «دمشق»

زار الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء دار «الأمان» للأيتام في العاصمة «دمشق»، وشاركا الأطفال هناك إفطارهم، فيما نشرت الرئاسة السورية صورا ظهر فيها الزوجين وهما يشاركان الأطفال ألعابهم، وإفطارهم.

وفي العراق، داهمت قوة من الجيش العراقي، مقرا لقوات حماية سنجار شمالي البلاد واعتقلت عناصر في «اليبشه» تتهمها القوات العراقية بالولاء لحزب «العمال الكردستاني»، مع شخصيات أجنبية بمحافظة نينوى شمال البلاد، فيما عثرت القوة العراقية،على كميات من الأسلحة

وفي النيجر، الدولة الواقعة في غربي أفريقيا، وافق برلمان البلاد بأغلبية كبيرة على نشر قوات حفظ سلام أجنبية ولاسيما فرنسية في إطار مكافحة نشاط الإرهابيين في النيجر.

وصوت النواب في برلمان النيجر، بأغلبية 131 لصالح القرار مقابل 31 صوتوا ضده، فيما قال رئيس الوزراء البلاد، أوهومودو محمدو، إن نسج الشراكات الجديدة لا يمس بأي شكل من الأشكال بسيادة بلاده.

رئيس وزراء النيجر: بلادنا شبه مطوقة بالجماعات المسلحة الإرهابية

وأوضح محمدو، أن بلاده شبه مطوقة بالجماعات المسلحة الإرهابية، مشيرا إلى انسحاب قوتي «برخان» الفرنسية وقوة «تاكوبا» الأوروبية من مالي.

وفي اليابان، قالت صحيفة «سانكي شيمبون» اليابانية، إن السلطات في تايوان تعتزم في المستقبل القريب بدء إنتاج «صواريخ كروز» أرضية التمركز بمدى يصل إلى 1200 كيلومتر، فيما أوضحت مصادر مطلعة، أن الصواريخ المجنحة يمكنها قصف حتى مدينة «شنجهاي».