«واشنطن»: مستعدون لاتخاذ قرارات صعبة للتوصل إلى اتفاق مع إيران

أعلنت الولايات المتحدة، أنها مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى جاهزيتها لاحتمال نجاح «المفاوضات النووية»،كما أنها جاهزة لفرضية فشلها أيضا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال مصدر أمريكي مفاوض، إن أبرز العقبات في المفاوضات تتمثل في إصرار إيران على حذف «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب.

بدورها، أشارت السلطات الإيرانية، إلى اقترابها من التوصل إلى اتفاق في «محادثات فيينا» حول ملف طهران النووي، مشيرة إلى أن تحقيق الخطوة يعتمد على حسن نية الولايات المتحدة من الناحية العملية.

«طهران»: قدمنا مبادرات إلى «واشنطن» من خلال منسق «الاتحاد الأوروبي»

وأوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أن في القضايا الرئيسية القليلة المتبقية، قدمت «طهران» مبادرات إلى «واشنطن» من خلال منسق «الاتحاد الأوروبي» إنريكي مورا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أوضحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أن المسيرتين اللتين أطلقتا من إيران في 14 فبراير الماضي، وتم اعتراضهما من قبل مقاتلات أمريكية بالأجواء العراقية، كانت في طريقها لضرب أهداف إسرائيلية.

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الصواريخ التي أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة جدة السعودية هي رسالة واضحة من طهران لـ«تل أبيب».