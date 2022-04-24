توقيع بروتوكول لإنشاء مسجدين جديدين في دهب ونويبع بجنوب سيناء

تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء والهيئة العربية للتصنيع ، بحضور أ.د مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء و الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، اليوم الأحد 24/ 4/ 2022م بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف ، بشأن إنشاء مسجدين جديدين بمحافظة جنوب سيناء ، أحدهما بمدينة دهب والآخر بمدينة نويبع.

وخلال اللقاء رحب أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالسادة الحضور مهنئًا محافظ جنوب سيناء ولأهالي سيناء جميعًا بأعياد سيناء المجيدة ، وموجهًا التحية لأبناء سيناء الشرفاء ، كما وجه التحية لقواتنا المسلحة وخاصة الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم سواء في معركة التحرير ، أم في مواجهة الإرهاب وقوى الشر والظلام ، مؤكدًا أن ما تشهده سيناء من تعمير في مختلف المجالات نقلة كبيرة متميزة ، وأمر نفخر به جميعًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فعلى مدار العام افتتحنا (181) مسجدًا في محافظة جنوب سيناء ، وقد نجحت وزارة الأوقاف في إحداث طفرة غير مسبوقة في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، واليوم نوقع بروتوكول لبناء مسجدين جديدين سيكون الأول في مدينة دهب على مساحة 5000 متر مربع ، والثاني بمدينة نويبع على مساحة 5000 متر والبناء على 600 متر ، فقد تجاوزنا تطوير المسجد إلى تطوير محيطه ومنطقته.

الهيئة العربية للتنصنيع

كما وجه الشكر والتقدير للفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على جهود الهيئة العربية للتصنيع مع وزارة الأوقاف في تشييد المساجد الكبرى والجامعة ، كما أشار معاليه إلى أن ما تقوم به وزارة الأوقاف من اهتمام بالمساجد لا يقف عند حدود عمارتها مبنى فقط وإنما نحرص أشد الحرص على عمارتها معنى ومبنى من خلال تكثيف الدورات التدريبية في شتى المجالات للأئمة والواعظات من خلال عمل بروتوكولات مع الجامعات المصرية ، حيث عقدت وزارة الأوقاف 23 بروتوكولًا مع 23 جامعة لتدريب الأئمة وأكثر من 250 دورة تدريبية متخصصة ، كما أشار معاليه إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد برنامج شديد التميز لإعداد الأئمة والواعظات.

التوعية الدينية

من جانبه وجه اللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء خالص الشكر والتقدير لمعالي أ.د محمد مختار جمعة على الدعوة الكريمة لتوقيع هذا البروتوكول ، وعلى جهوده المستمرة في الاهتمام ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، مؤكدًا أن وزير الأوقاف أحدث نقلة نوعية في مجال التوعية الدينية وعمارة المساجد ، ومشيرًا إلى دعم وزارة الأوقاف المتواصل للمساجد في جنوب سيناء والدعم الخاص لبناء هذين المسجدين خاصة وأنهما بحاجة لمسجدين جامعين ، مبينًا أنهما سيكونان مناصفة بين وزارة الأوقاف والمحافظة ، مشيرًا إلى أن محافظة جنوب سيناء شاركت في بناء (181) مسجدًا بالتعاون مع وزارة الأوقاف ، مؤكدًا على أن مدة البناء لهذين المسجدين عام واحد فقط.

من جانبه وجه معالي الفريق/ عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع الشكر والتقدير لمعالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جهوده في تصحيح الأفكار الخاطئة ، ونشر الفكر الوسطي المستنير ، مشيدًا بالإعداد الواضح والمتميز لأئمة المساجد بما يدعو للفخر ، كما وجه الشكر والتقدير لسيادة اللواء أ.ح/خالد فودة على جهوده المستمرة لخدمة أهالي جنوب سيناء.

كما أعرب الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن ترحيبه بالتعاون المثمر مع كل من وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار "التراس" إلى أنه تم الاتفاق على قيام العربية للتصنيع بإنشاء مسجدين بمحافظة جنوب سيناء ، أحدهما في مدينة دهب، والآخر في مدينة نويبع، لافتا إلى سرعة التنفيذ وفقا لمعايير الجودة.

وفي سياق متصل، أوضح "التراس" أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها للمشاركة في كافة المشروعات القومية والتنموية، التي تشهدها مصر حاليًا في كافة المجالات، مؤكدًا أن ذلك استغلال للإمكانيات المُتاحة بالهيئة دون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية.

وفي ختام اللقاء أهدى معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلًّا من معالي اللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومعالي الفريق/ عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع نسخًا من كتاب الله (عز وجل).