وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس وجميع الطوائف المسيحية بعيد القيامة

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة.

المصريون نسيج واحد

وأكد وزير الأوقاف، أن المصريين نسيج واحد، وعلى قلب رجل واحد، فالوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة.

وأشاد بالروح الوطنية التي تجمع المصريين جميعًا على العمل سويًّا لكل ما فيه صالح الوطن وجميع أبنائه.