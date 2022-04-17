عاجل.. وزير الأوقاف يعلن 5 ضوابط لصلاة عيد الفطر المبارك

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر المبارك 2022، مؤكدا أنها ستقام صلاة عيد الفطر المبارك بإذن الله تعالى في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة.

ضوابط صلاة العيد

وشدد وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه لا مجال لإقامة صلاة العيد بالساحات العامة هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها ، أو التحكم في تدافع الناس عليه.

الأوقاف توضح خريطة صلاة عيد الفطر المبارك 2022

ووضع وزير الأوقاف مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها عند إقامة صلاة العيد:

1. الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.

2. فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق.

3. أن تكون مدة التكبير في حدود 7 دقائق.

4. لا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة.

5. السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عدم السماح بإقامة صلاة التهجد في المساجد، وكذلك منع الاعتكاف، مؤكدة ضرورة إغلاق المساجد عقب صلاة التراويح وحتى صلاة الفجر.