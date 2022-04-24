توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار على جميع الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك خلال توقعات طقس 72 ساعة المقبلة.

وأشارت الأرصاد، في بيان صادر عنها منذ قليل، أن الطقس سيكون معتدلاً فقط على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، في حين سيكون حار على محافظات القاهرة الكبري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، والوجه البحري، وشديد الحرارة على شمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون معتدلًا خلال ساعات الليل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على شمال الصعيد والسواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 25 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 26 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 26 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.