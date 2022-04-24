الأرصاد: نعيش أجواء ربيعية.. وقريبا نرتدي الملابس الصيفية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة في الوقت الحالي تدور حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، حيث تتراوح في شهر أبريل بين 29 و30 درجة مئوية، ودرجة الحرارة اليوم الأحد تتراوح بين 30 و31 مئوية، مشيرة إلى أنّ درجات الحرارة ما تزال منخفضة ليلا، وأقل من معدلاتها الطبيعية.

انخفاض الحرارة ليلا

وأضافت عضو المكتب الإعلامي في الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ليلاس كافوزي، في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ هبوب الرياح خلال فترات الليل، يساعد بدوره على برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، لافتة إلى أنّ فصل الشتاء انتهى رسميا ونحن الآن بفصل الربيع، ونعيش السمات الأساسية له الآن، المعروفة بالفارق بين درجات الحرارة نهارا وليلا، التي تصل أحيانا لـ12 و13 درجة مئوية.

تحسن قريب في حالة الطقس

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأجواء باردة ليلا وتميل للأجواء الشتوية، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، لكن مع تقدم الأيام تزيد الكتل الهوائية، ونشعر بالدفء خلال فترات الليل، ويبدأ الجميع ارتداء الملابس الخفيفة ليلا ونهارا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، والتي متوقع أن تكون كما يلي:

القاهرة 29 15

الإسكندرية 24 14

مطروح 23 13

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 30 14

السويس 29 14

العريش 22 13

طابا 33 20

كاترين 27 12

شرم الشيخ 33 21

الغردقة 30 20

مرسى علم 33 21

الفيوم 31 14

بني سويف 32 14

المنيا 31 14

أسيوط 30 15

سوهاج 34 17

قنا 36 18

الأقصر 36 19

أسوان37 21

الوادي الجديد 34 18