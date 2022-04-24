الأردن يحبط محاولة تسلل وإدخال أسلحة وذخيرة من سوريا للمرة الثانية في أسبوع

أعلن الجيش الأردني إحباط عملية تسلل وإدخال أسلحة وذخيرة من الأراضي السورية، في واقعة هي الثانية في أقل من أسبوع، ضبطت خلالها مليوني حبة كبتاجون المخدرة، وفقًا لما نقلته قناة «العربية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

الأردن يحبط محاولة تسلل عبر الحدود السورية

وأحبط الجيش الأردني محاولة تسلل وتهريب من سوريا مماثلة، الثلاثاء الماضي، كما تمكن من ضبط مليوني حبة من «الكبتاجون» المخدر، بحسب ما نشرته وكالة «شينخوا» الصينية.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان لها، أنّ قوات المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت عملية التهريب، عقب اشتباكات مسلحة، أسفرت عن إصابة عدد من المهربين وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري، إلى جانب مصادرة مليوني حبة كبتاجون و200 طربة حشيش.

القوات المسلحة تزود حرس الحدود بالمعدات اللازمة

وأكدت القيادة العامة، أنّ القوات المسلحة ستواصل عملها بكل حزمٍ مع هؤلاء المتسللين والمهربين عبر الحدود السورية الأردنية، مشددة على حرص الوزارة على تطوير منظومة أمن الحدود، وتزويد وحدات حرس الحدود بكافة المعدات والوسائل الحديثة والمتطورة.

وتتكرر محاولات التسلل وتهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود الأردنية السورية الممتدة على طول 378 كيلو مترًا، الأمر الذي يُحول تلك المنطقة إلى بؤرة يقظة دائما، وتنتشر على امتدادها قوات الجيش الأردني لمنع تسلل المهربين والمخدرات والسلاح .

الجيش الأردني يعلن مقتل 27 مهربًا

كان الجيش الأردني أعلن، في وقت سابق، مقتل 27 مهربا وإصابة آخرين في عملية إحباط تهريب أسلحة ومواد مخدرة عبر الحدود الأردنية مع سوريا، بحسب الوكالة الصينية.

وفي الرابع والعشرين، والثاني عشر من شهر فبراير الماضي، أعلنت السلطات الأردنية إحباط محاولتي تهريب منفصلتين لكميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.