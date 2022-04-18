108 آليات أمريكة تخرج من سوريا.. والمجتمع السعودي يثق في الحكومة

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، منها خروج رتل عسكري أمريكي من سوريا، إلى العراق، فيما أجرى «الحرس الثوري الإيراني»، اختبارات ناجحة لطائرة مسيرة «غزة».

وخرج رتل تابع للقوات الأمريكية مؤلف من 108 أليات من قاعدته في مطار «خراب الجير» العسكري بـ سوريا إلى العراق. وأشارت مصادر سورية، إلى ان الرتل مؤلف من 108 آليات منها 60 ناقلة تحمل مدرعات عسكرية و40 شاحنة وبراد ترافقها 8 مدرعات عسكرية أمريكية.

وأشارت وزارة الخارجية العراقية،، من جانبها، أمس الأحد، إلى أن تقرير «واشنطن» حول حالة حقوق الإنسان في العراق 2021، يفتقر للدقة ويستند في أجزاء منه إلى تقارير صادرة خلال سنوات سابقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية السعودية.

وفي إيران، أجرى «الحرس الثوري»، اختبارات ناجحة لطائرة بدون طيار تحمل اسم «غزة» وأنها أصبحت جاهزة للانضمام إلى أسطول طائرات طهران المسيرة.

«تسنيم»: يمكن استخدام الطائرة في الاستطلاع والقتال

وقالت وكالة «تسنيم» الإيرانية، إنه يمكن استخدام الطائرة في مجموعة متنوعة من مهام الاستطلاع والقتال، فيما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ضرورة متابعة قضايا البلاد دون ارتهانها بـ«الاتفاق النووي» ونتيجة «مفاوضات فيينا» بين إيران ومجموعة 4+1 «ألمانيا-بريطانيا- روسيا-الصين- فرنسا».

وفي المكسيك، بدأ مجلس النواب، أمس الأحد مناقشة تعديل دستوري اقترحه رئيس البلاد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لإنهاء خصخصة قطاع الكهرباء، وهو إصلاح ترفضه المعارضة و«واشنطن».

وكانت الجلسة العامة لـ المجلس، بدأت بحضور 488 نائبا من إجمالي 500، فيما نص مشروع التعديل الدستوري على إلغاء قرار خصخصة قطاع الكهرباء الذي أقر عام 2013، وهو يؤثر على العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة.

وتندد «واشنطن» بمخاطر خصخصة قطاع الكهرباء، على البيئة وعلى الاستثمارات الخاصة المقدرة بمليارات الدولارات لشركات أمريكية في المكسيك، فيما قال السفير الأمريكي، في المكسيك كين سالازار، إن الموافقة على إصلاح قطاع الكهرباء قد تؤدي إلى دعاوى لا نهاية لها بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وفي اليمن، بحث وزير خارجية البلاد، أحمد عوض بن مبارك، مع مبعوث منظمة «الأمم المتحدة» إلى اليمن هانس جروندبرج، تطورات اليمن وسبل المحافظة على الهدنة بمساراتها المختلفة.

وزير الخارجية اليمني: الحكومة حريصة على تثبيت الهدنة

وأشار بن مبارك، إلى مخاطر خروقات الحوثيين للهدنة وحرص الحكومة اليمنيةعلى تثبيتها كنافذة للأمل بالسلام وشدد الوزير اليمني، على أهمية منع استغلال الحوثيين للهدنة لإعادة حشد القوات.

وأكد جروندبرج، من جانبه، أن ثبات الهدنة وضمان أن تصبح نقطة تحول نحو السلام يتطلب التزاما مستمرا من الأطراف ودعما واسعا من الدول الإقليمية والمجتمع الدولي.

وفي السعودية، كشف استطلاع عن مستويات عالية في ثقة المجتمع بـ الحكومة وقطاع الأعمال والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، وقال شركة «إيدلمان» الأمريكية للاستشارات في تقرير «مؤشر الثقة 2022» شمل آراء 36 ألف مشارك من 28 دولة أن نسبة 73% ممن شملهم الاستطلاع في السعودية متفائلون بأنهم وأسرهم سينعمون بحياة أفضل خلال الأعوام الخمسة القادمة.

مؤشر الثقة في الحكومة السعودية عند مستوى 82%

وأظهر استطلاع الشركة الأمريكية، أن مؤشر الثقة في حكومة المملكة لا يزال مرتفعا عند مستوى 82%، مشيرا إلى زيادة الثقة في وسائل الإعلام والصحفيين مقارنة بالمتوسط العالمي.

وارتفعت حصيلة التبرعات التي تلقتها المنصة الوطنية السعودية للعمل الخيري، المعروفة باسم «إحسان»، إلى أكثر من 1848923925 ريالاً سعوديا بإجمالي عدد عمليات تجاوز 24183918 عملية تبرع، استفاد منها 4630927 شخصا.