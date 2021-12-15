الجيش الأردني يكشف حقيقة الاشتباك مع جنود إسرائيليين.. عملية تهريب على المثلث الحدودي

كشف الجيش الأردني، عن حقيقة ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن إطلاق جندي أردني النار على جنود إسرائيليين أمس الثلاثاء على الحدود الأردنية الإسرائيلية، إذ أوضح مصدر مسؤول في الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، أنّ ما توارد من أنباء بشأن إطلاق نار من قبل جندي أردني على إسرائيليين على الحدود الأردنية، حسب ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية، ليس صحيحا.

مسؤول فى الجيش الأردنى ينفى إطلاق نار على اسرائيليين

وأضاف المصدر في بيان صحفي، أنّه في تمام الساعة 11:39 من صباح أمس الثلاثاء، اشتبهنا بعملية تهريب في منطقة المثلث الحدودي الأردني السوري الإسرائيلي «وادي قليد»، وأطلق نشامي حرس الحدود للمنطقة العسكرية الشمالية في منطقة الواجب، رماية تهيبية للتأكد من خلو المنطقة من مهربين، وهو إجراء يومي اعتيادي في مثل هذه الحالات للمحافظة على أمن وسلامة الحدود.

وتابع المصدر، أنّه تصادف مرور دورية إسرائيلية في الطرف المقابل أثناء لحظة الاشتباه، وبعد انتهاء التعامل مع الموقف تابعت الدورية حركتها داخل حدودها باتجاه العمق الإسرائيلي، ولم يحدث أي احتكاك، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وشددت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، على أنّها مستمرة بالتأكيد على تشكيلاتها ووحداتها كافة، بتطبيق قواعد الاشتباك بأعلى درجات الحسم والحزم، بما يضمن سلامة واستقرار وأمن المملكة وحدودها، مشيرة إلى أنّ الجهة المخولة بنشر أخبار القوات المسلحة هي مديرية التوجيه المعنوي.

الجيش الأردني يدعو وسائل الإعلام للتحقق من مصداقية الأخبار

ودعا المصدر في الجيش الأردني، وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى التحقق والتأكد من مصداقية الأخبار قبل نشرها.

وكان موقع «واللا» العبري، نقل عن مصدر عسكري إسرائيلي، قوله إنّ الجندي الأردني أطلق عيارين ناريين على الجنود الإسرائيليين الذين امتنعوا عن الرد عليه بطلقات نارية، مشيرا إلى أنّ ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق.