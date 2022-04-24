السيسي يهنئ الأقباط بعيد القيامة: قطعنا خطوات مهمة في طريق المواطنة

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال «السيسي»، خلال التدوينة: «يسعدني أن أتوجه بتهنئة خالصة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر بكل خير، إن هذه المناسبة لفرصة جديدة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة، التي هي عماد جمهوريتنا الجديدة، لقد قطعنا خطوات مهمة في طريق المواطنة، ولا يزال الطريق أمامنا، ونحن عازمون على استكماله إلى النهاية، فبوحدتنا تحيا مصر.. كل عام وأنتم بخير ومصر في عزة وتقدم ورخاء».