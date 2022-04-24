رئيس التحرير

محمود مسلم

البرلمان العربي يهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء: رمز للعزة والكرامة

كتب:

ولاء نعمة الله
03:08 م | الأحد 24 أبريل 2022
العسومي

العسومي

هنَأ رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا أنّها ذكرى غالية ستظل دائمًا وأبدًا محفورة في وجدان كل عربي، ورمز خالد للعزة والكرامة.

بطولات وتضحيات

وأكد العسومي أنّ هذا اليوم يظل شاهدًا على البطولات والتضحيات الغالية التي قدّمها ويقدمها الجيش المصري العظيم، لرفعة شأن مصر والدفاع عن أمنها، وصون وحماية الأمن القومي العربي.

انتصار عظيم

وأضاف رئيس البرلمان العربي أنّ هذا الانتصار العظيم يُجسد إرادة خير أجناد الأرض، الذين ارتوت أرض سيناء بدمائهم الطاهرة، من أجل استرداد جزء غالٍ وثمين من أرض مصر الأبية، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها العظيم، وأن يعيد هذه المناسبة الخالدة على الشعب المصري العزيز بالازدهار والنماء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

اقرأ المزيد:

البرلمان العربي يبحث في اجتماعه الطارئ التصدي للانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

البرلمان العربي يرحب بإعلان الهدنة الأممية في اليمن: خطوة لإنهاء الحرب

البرلمان العربي يحذر من استفزاز مشاعر المسلمين في رمضان: المسجد الأقصى خط أحمر

رئيس البرلمان العربي يستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى دولة البحرين

البرلمان العربي يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع رئيس الجامعة البريطانية في مصر

«البرلمان العربي»: خزان صافر قنبلة موقوتة ونشدد على نقل الوقود إلى أماكن آمنة

في يوم الأسير.. البرلمان العربي: تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين بات حتمياً

«البرلمان العربي» يدين انتهاكات المسجد الأقصى: نطالب بموقف دولي حاسم
بقلم ولاء نعمة الله