البرلمان العربي يهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء: رمز للعزة والكرامة

هنَأ رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا أنّها ذكرى غالية ستظل دائمًا وأبدًا محفورة في وجدان كل عربي، ورمز خالد للعزة والكرامة.

بطولات وتضحيات

وأكد العسومي أنّ هذا اليوم يظل شاهدًا على البطولات والتضحيات الغالية التي قدّمها ويقدمها الجيش المصري العظيم، لرفعة شأن مصر والدفاع عن أمنها، وصون وحماية الأمن القومي العربي.

انتصار عظيم

وأضاف رئيس البرلمان العربي أنّ هذا الانتصار العظيم يُجسد إرادة خير أجناد الأرض، الذين ارتوت أرض سيناء بدمائهم الطاهرة، من أجل استرداد جزء غالٍ وثمين من أرض مصر الأبية، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها العظيم، وأن يعيد هذه المناسبة الخالدة على الشعب المصري العزيز بالازدهار والنماء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.