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السيسي يضع أكاليل الزهور علي النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء

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محمد أبو عمرة
02:59 م | الأحد 24 أبريل 2022
السيسي يضع أكاليل الزهور علي النصب التذكاري بمناسبة عيد تحرير سيناء

السيسي يضع أكاليل الزهور علي النصب التذكاري بمناسبة عيد تحرير سيناء

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع أكاليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

وتوجه الرئيس إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ووضع إكليلاً من الزهور وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة. 

وقدم الرئيس التهئنة بهذه المناسبة لقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

 

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.