مدبولي يستعرض مشروعات جهاز الخدمة الوطنية مع الشركات الخاصة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستعراض المشروعات المقترح تنفيذها بالشراكة بين الجهاز وشركات خاصة، بحضور عدد من مسؤولي الجهاز.

مدينة الروبيكي

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الاجتماع شهد استعراض مقترحات التعاون بين الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة «ليزر آند مور»، الجاري إنشاؤها حاليا بالمدينة الصناعية بالروبيكي بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج الجلود.

4 مصانع

وأضاف سعد أنه من المخطط أن تضم الشركة 4 مصانع رئيسية هي: دباغة الجلود، الأسمدة العضوية، الجيلاتين والكولاجين، والكيماويات الخاصة بدباغة الجلود.

كما شهد الاجتماع عرض مقترحات لعدد من المشروعات، التي يدرس تنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، من خلال شراكة مع مجموعة من الشركات الأخرى.