الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2022 وفق قرار مجلس الوزراء

يهتم المواطنون بمتابعة الإجازات الرسمية لشهر أبريل الجاري، إذ يشهد الشهر عددًا من الإجازات الرسمية أبرزها عيد تحرير سيناء، ويرغب المواطنون في معرفة موعد الإجازات المتاحة في هذا الشهر.

وفي إطار اهتمام موظفي القطاع العام والخاص بمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية في كل شهر للراحة أو السفر وآخر هدنة مؤقتة من العمل، نستعرض الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2022، على النحو التالي:

الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2022

ويشهد أبريل الجاري، إجازة عيد تحرير سيناء وشم النسيم التي توافق يوم الاثنين 25 أبريل، وأصدَر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون الموافق 25 أبريل الجاري هو إجازة عيد تحرير سيناء 2022 وعيد شم النسيم، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر للموظفين والعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

رغم توقع عدد كبير من المواطنين أن يتم ترحيل إحدى الإجازتين ليوم الخميس ولا يتم ضمهما في يوم واحد، إلا أن قرار رئيس مجلس الوزراء الذي صدر اليوم حسم الأمر.

الإجازات الرسمية عام 2022

وجاءت الإجازات الرسمية المتبقية في هذا العام، وفقًا للموقع الرسمي لرئاسة جمهورية مصر العربية على النحو التالي:

إجازة عيد العمال التي توافق يوم الأحد 1 مايو.

إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ في اليوم الثاني من شهر مايو وتستمر لمدة 3 أيام.

إجازة ثورة 30 يونيو، التي توافق يوم الخميس 30 يونيو.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو يوم السبت الموافق 23 يوليو.

إجازة رأس السنة الهجرية يوم السبت الموافق 30 يوليو.

إجازة عيد القوات المسلحة يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر.

إجازة عيد المولد النبوي الشريف يوم السبت الموافق 8 أكتوبر.