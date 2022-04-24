يبحث قطاع كبير من الجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 23 الأحد 24 أبريل، خاصة وأنه يحظى بنسبة مُتابعة من الجمهور حيث يُعرض عقب الإفطار مباشرة.

ويأتي ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 23 الأحد 24 أبريل، الفنان الكوميدي محمد ثروت، حيث تُعرض حلقة كوميدية مليئة بالإثارة والمغامرات.

برنامج رامز موفي ستار، جرى تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويشارك فيه النجم العالمي فان دام، ويشهد كالعادة أجواء من التشويق والإثارة والرعب تجاه الضيوف.

تعرف على أبرز ضحايا رامز موفي ستار

وشهد برنامج رامز موفي ستار، على مدار الحلقات الماضية، العديد من الضيوف من نجوم الفن والرياضة والإعلام، منهم محمد شريف نجم النادي الأهلي، ونجلاء بدر، ومحمد أنور، ورانيا يوسف، وهدى المفتى، وحمو بيكا، وياسمين صبري، ودرة، وهنا الزاهد، وأحمد فتحي، وغادة عادل، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وبيج رامي، ومحمد محمود، وسليمان عيد، وآخرين.