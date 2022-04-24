الانتخابات الفرنسية 2022.. 63.23% نسبة التصويت حتى مساء اليوم

بلغت نسبة المشاركة في جولة الإعادة من الانتخابات الفرنسية 2022 حتى الساعة الخامسة مساء اليوم نسبة 63.23%، ووفقا لوزارة الداخلية الفرنسية، ما يشير إلى أن نسب التصويت أقل بنقطتين من الانتخابات السابقة التي جرت عام 2017، حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وارتفعت نسبة المشاركة بشكل طفيف في جولة الإعادة، مقارنة بالجولة الأولى قبل أسبوعين، والتي بلغت 25,48%.

ومنذ الساعة الثامنة صباحا بتوقيت باريس يواصل الناخبون الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الفرنسية 2022، في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

48.7 مليون فرنسى يشاركون فى التصويت

وتُعقد جولة الإعادة بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، والمرشح عن حزب «الجمهورية إلى الأمام» والذى يبلغ من العمر 44 عاما، وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان، والتى تبلغ من العمر 53 عاما.

ويشارك فى التصويت 48.7 مليون فرنسي، وقد يصبح ماكرون حال فوزه أول رئيس يتم إعادة انتخابه منذ جاك شيراك في عام 2002، فيما ستصبح لوبان أول امرأة وزعيم لليمين المتطرف يتولى الرئاسة إذا فازت في الانتخابات.

وبدأ الفرنسيون في أراضي ما وراء البحار (غوادلوب وغويانا والمارتينيك وسان بارتيليمي وسان مارتان وسان بيار- إي - ميكولون وبولينيزيا الفرنسية) التصويت فى الانتخابات أمس السبت، ومن المقرر أن تعرف التقديرات الأولى حوالي الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش بعد إغلاق مراكز الاقتراع الأخيرة.

نسب المشاركة زادت في المساء عن الظهيرة

وزادت نسب المشاركة فى الانتخابات عن الخامسة مساء عن منتصف النهار بحوالي 37%، وبلغت نسبة المشاركة عند منتصف النهار 26,41%، بأقل بنقطتين عن عام 2017.

كما مثلت نسبة المشاركة انخفاضا مقارنة بالدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لعامَي 2012 (30,66%)، و2007 (34,11 %)، وهي قريبة من النسبة التي سجّلت عام 2002 (26,19 %) عندما تواجه المرشح اليميني المتطرف جان ماري لوبان وجاك شيراك.