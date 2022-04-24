هذا ما سيفعله ماكرون ولوبان في الشرق الأوسط حال الفوز.. خبيرة تتنبأ

بينما تُعقد اليوم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، ومنافسته ماريان لوبان، اعتبرت الدكتورة عقيلة دبيشي، مدير المركز الفرنسي للدراسات، أن التوجه نحو الشرق الأوسط ربما لا يكون على رأس أولويات المرشح في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة إيمانويل ماكرون أو منافسته ماريان لوبان، خاصة في ظل الحرب الأوكرانية، التي لها الأولويات الآن على الأقل في المنظور القريب.

وأضافت مديرة المركز الفرنسي للدراسات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه على الأغلب أن تتسم السياسة تجاه الشرق الأوسط في ظل عدم أولوياتها لكلا المرشحين، سواء ماكرون أو لوبان، بتفضيل حالة الاستقرار على مواكبة الديناميات السياسية والاجتماعية أو النظر إلى تهديد إيران، أو الإسلام السياسي.

«دبيشي»: ماكرون سيتراجع عن تصريحاته الناقدة للفاعلين الرسميين في الشرق الأوسط

ومع ذلك أوضحت «دبيشي» أنه في حالة فوز «ماكرون»، فإنه يمكن أن يفضل التعامل مع الوضع القائم، ويتراجع عن التصريحات الناقدة للفاعلين الرسميين في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بملفات حقوق الانسان والحكم الديمقراطي والحوكمة.

مدير الفرنسي للدراسات: لوبان ستعمل على تحسين العلاقات مع الإمارات

أما في حالة فوز لوبان، حسبما أضافت مدير المركز الفرنسي للدراسات، فعلى الأغلب أنها ستعمل على تحسين العلاقات مع الإمارات والنظام السوري، لا سيما وأنها هي التي قالت إنها ستطبع العلاقات مع بشار الأسد، ما يعني إضعاف التعاون مع قطر. وهي أيضا تُظهر ميلًا إلى تحسين العلاقات مع المغرب وتونس، لكنها تشددت مع الجزائر.

ويتنافس الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، المقرر عقدها، الأحد، مع منافسته أيضًا في انتخابات الرئاسة السابقة، عام 2017، مع ماريان لوبان، المحسوبة على ما يوصف بقوى اليمين المتطرف في فرنسا.