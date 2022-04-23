الانتخابات الفرنسية.. ماذا تقول استطلاعات الرأي قبل يوم الحسم؟

فى ليلة الانتخابات الرئاسية الفرنسية، والمقرر انعقاد جولة الإعادة منها غدًا، الأحد، أظهرت استطلاعات الرأي في فرنسا تقدم الرئيس الفرنسي، المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، على منافسته مرشحة أقصى اليمين، ماري لوبان، عقب المناظرة الانتخابية الأخيرة.

ووفقًا للاستطلاع فإن فرص الرئيس الفرنسى المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في أصوات الناخبين قد تزيد على 55%.

وأوضح الاستطلاع أن معدل الإقبال على التصويت في الجولة الحاسمة المقررة انعقادها غدًا قد تصل إلى 72%.

كما وضعت 3 استطلاعات، لنية التصويت فى الجول الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إيمانويل ماكرون في أعلى مستوى منذ ما قبل الجولة الأولى من التصويت.

معدل الإقبال على التصويت قد يصل لـ72%

وأوضح استطلاع أجرته إبسوس «شركة عالمية متعددة الجنسيات للأبحاث ومقرها العالمي في باريس»، فوز ماكرون بنسبة 56.5% من الأصوات، وبزيادة 3.5 نقطة عن 53% في 8 أبريل الماضي، قبل يومين من الجولة الأولى للانتخابات.

ومنح استطلاع «أوبينيون واي» ماكرون 56%، وفي استطلاع لمعهد «إيفوب»، حصل ماكرون على 55% بزيادة 3 نقاط مقارنة مع الثامن من أبريل قبل الجولة الأولى للانتخابات.

ترجيح فوز ماكرون بنسبة تتراوح بين 53 و55.5%

وكان «ماكرون»، المؤيد للاتحاد الأوروبي والمنتمي لتيار الوسط، فاز بالرئاسة في عام 2017 بنسبة 66.1% من الأصوات ضد منافسته «لوبان» والتي حصلت حينها على 34%، وذلك عندما احتشد الناخبون خلفه في جولة ثانية لإبقاء أقصى اليمين الفرنسي بعيدًا عن السلطة.

وتتوقع استطلاعات النوايا أن يكون الفارق بين «ماكرون» و«لوبان» أدنى هذه المرة، مع ترجيح فوز الرئيس المنتهية ولايته بنسبة تتراوح بين 53 و55.5%

فيما يتعين على الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، الدفاع عن حصاده الانتخابي في وجه هجمات منافسته «لوبان» التي تنتقده على «ازدراء الفرنسيين بدرجة كبيرة».