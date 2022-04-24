عيد التحرير الـ40 .. سيناء تنتصر على «فلول الإرهاب» وتنطلق نحو التعمير

تحتفل مصر، اليوم، بالذكرى الـ40 لـ«عيد تحرير سيناء»، وهو العيد الذى اتخذته الدولة لإحياء ذكرى انسحاب آخر جندى إسرائيلى من «أرض الفيروز»، بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر فى حرب أكتوبر المجيدة، والانتصار فى العملية التفاوضية الشاقة وصولاً لمعاهدة السلام «المصرية - الإسرائيلية»، حيث انسحب آخر إسرائيلى من سيناء فى 25 أبريل 1982، ولم يتبقَّ سوى «طابا»، التى رُفع العلم عليها فى عام 1989، بعد الحكم الدولى بأحقية مصر فيها، لتسترد مصر كل ذرة من ترابها الوطنى. وتتزامن احتفالات هذا العام مع نصر آخر جديد تُحققه الدولة فى سيناء، عبر تطهيرها من فلول العناصر الإرهابية، جنباً إلى جنب مع انطلاق عملية تنموية شاملة، تستهدف تأسيس بنية تحتية قوية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحى والكهرباء وغيرها من الأمور، لما له من انعكاس إيجابى قوى على مستوى معيشة السيناوية. ويؤكد المسئولون وخبراء الأمن القومى أن تحقيق التنمية الشاملة فى سيناء هو تدعيم أساسى للأمن القومى، ويأتى ضمن الاستراتيجية المصرية الشاملة لمجابهة الإرهاب، ما سيسفر عن توفير المسكن الملائم لهم، وتوفير «حياة كريمة» لهذه الأسر. وتبذل الدولة جهوداً جبارة فى مجال التنمية الشاملة وتعمل على جميع المحاور، حيث نجحت فى تطهير سيناء من دنس الجماعات الإرهابية وبدأت النهضة الشاملة فى جميع القطاعات لتوفير كل متطلبات واحتياجات الأهالى.

القوات المسلحة تنجح فى تطهير كامل المدن والقرى حتى خط الحدود الدولية

بدأ أهالى القرى الحدودية فى نطاق مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء فى العودة إلى منازلهم بعد انتهاء القوات المسلحة من تطهير جميع المدن بنطاق المحافظة، وتمشيط وتطهير القرى من «دنس الإرهاب الأسود»، حتى خط الحدود الدولية الشرقية، وضمت تلك الجهود كلاً من قرى المهدية، ونجع شبانة، وأبومسافر، والمزحلف، والعجرا، والطايرة، وقوز أبورعد.

وانتهت القوات المسلحة من تطهير وتفتيش كل متر من تلك القرى فى الأيام القليلة الماضية، بعد مغادرة أهالى القرى الحدودية لها، وانتقالهم للعيش فى مدن العريش والإسماعيلية والزقازيق والقاهرة وغيرها، لمنح القوات المسلحة الفرصة لاستخدام «القوة» فى مواجهة العناصر الإرهابية، دون أية مخاوف على الأهالى، وهو الأمر الذى تزايد فى فترات سابقة حتى استخدامهم كـ«دروع بشرية»، لإحباط عمليات «التطهير».

وارتكزت عملية التطهير على معلومات دقيقة وفرتها هيئة الاستخبارات العسكرية، بالتعاون مع أهالى قرى مدينة رفح، والمنطقة الموجودة جنوبها، بتنسيق كامل مع القوات المسلحة بنطاق محافظة شمال سيناء، لضمان ضبط العناصر التكفيرية، أو التعامل معها، دون الإضرار بالأبرياء من أهالى تلك القرى. وانتقلنا على أرض الواقع إلى القرى التى بدأت الحياة فيها للعودة لطبيعتها فى مدينة رفح، والتى أظهرت أن القوات المسلحة نجحت فى طرد العناصر الإرهابية من كامل مدن محافظة شمال سيناء وقراها حتى خط الحدود الدولية الشرقية، مع استمرار أعمال التفتيش والمداهمات فى المناطق الصحراوية، لضمان تطهير شبه جزيرة سيناء من فلول الإرهاب، وحماية أهاليها من شرورهم، وذلك بالتزامن مع العمل على تحقيق مشروعات التنمية الشاملة، والتى تكفل لأهالى تلك القرى «الحياة الكريمة».

أولى المناطق التى زرناها، والتى تبعد 2 كيلومتر فقط عن خط الحدود الدولية، كانت قرية المهدية، والتى بدأ أهاليها فى التوافد عليها، قبل أيام قليلة من شهر رمضان المعظم، والتى عادت بعض الأسر إليها كاملة، وعادت بعض الأسر ممثلة فى عائلها ورجالها، ليطمئنوا على استقرار الأوضاع، وصولاً للتواصل مع أهاليهم للعودة لأراضيهم. ويقول أحد مشايخ قبيلة السواركة من سكان قرية «المهدية» إن أهالى قرى مدينة رفح كانوا يعيشون فى حالة من اليأس والحزن الشديدين، بسبب التنظيمات الإرهابية ووجودهم داخل قراهم، مع استخدام العنف والقوة معهم لإجبارهم على طاعتهم، مشيراً إلى أن من يخالف رأيهم كانوا يصفونه بـ«المرتد»، ويعذبونه أمام الجميع أسوأ أنواع العذاب حتى الموت، ليرهبوا أهالى القرية، مثل ذبح البعض بحجج واهية، وإطلاق النيران على آخرين، وصولاً لاستخدام «الشنيور» فى قتل أهالى تلك القرى.

ويضيف أنهم فوجئوا بأن الإرهاب قد انتهى من قراهم، بعد ملاحم متتالية للتعاون بين أهالى سيناء والقوات المسلحة، مشيراً إلى أن القوات المسلحة قد انتهت من تطهير قريتهم الحدودية قبل عدة أشهر، لكن لم يُسمح لهم بالعودة إليها، إلا بعد تمشيط كل متر فى القرية، للاطمئنان على عدم وجود فخاخ، أو متفجرات أو ألغام أو بقايا مخلفات الحرب معهم، والتى قد تضر الأهالى وأبناءهم. ويواصل: «مثلما بدأ أهالينا فى بناء قريتنا، سنبنيها، وسنعمر أراضينا، ونزرعها»، مشيراً إلى أن القوات المسلحة والجهات المسئولة فى الدولة تواصلت معهم، وسيتم توفير كامل احتياجاتهم التنموية، لإصلاح ما دمره الإرهاب فى الفترة المقبلة». ويلتقط أحد أبناء قبيلة الرميلات، من سكان قرية المهدية الحدودية، أطراف الحديث، مشيراً إلى أن السواد الأعظم من أهالى شبه جزيرة سيناء وطنيون، وأن «القبائل» تبرأت بشكل تام وكامل من «أى خائن ممن سعى للمال على حساب وطنه»، على حد قوله.

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ويوضح أن ظهور الإرهابيين فى قرية المهدية، وتحولها لـ«بؤرة إرهابية» حدث فى يوم وليلة خلال عام 2013، حيث فوجئ أهالى القرية ذات صباح بوجود أشخاص أغراب كثر، وبعض من أهالى رفح، وصفهم بـ«القلة القليلة» المتعاونين معهم، مع وجود سيارات لديهم، وأعلام وسلاح، مشيراً إلى أن هؤلاء التكفيريين كان بينهم أشخاص من سيناء، ومن الوادى، ومن فلسطين، وسوريا، وليبيا، وحتى دول غربية، موضحاً أن تلك التنظيمات كان بينها «أجانب كثر»، ما يعنى أن مصر كانت تُحارب ميليشيات مدعومة خططياً واستخباراتياً من الخارج، وليس مجرد أشخاص «معتادى إجرام»، أو ذوى فكر خرب فقط.

ويكشف ابن قبيلة الرميلات أن الإرهابيين فخخوا عدداً كبيراً من منازل قريتهم، حتى يتم تفجيرها سواء عن بُعد أو باستخدام ما يُعرف بـ«شراك خداعية»، مما فجَّر عدداً كبيراً من منازل الأهالى. ويُشدد أحد أبناء قبيلة السواركة، والذى يعيش فى منطقة «الطايرة»، القريبة من الحدود المصرية الشرقية أيضاً، على أن أهالى سيناء حاربوا الإرهاب جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة، حتى إذا اضطروا إلى مغادرة أراضيهم بسبب «العناصر الإرهابية» فإنهم واصلوا التواصل مع القوات المسلحة، وهو أمر رئيسى ساهم فى تحقيق الأمن والاستقرار، موضحاً أن القبائل السيناوية توافقت على منع دفن أى من أبنائهم المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية فى مقابرها، وعدم نسبه للقبيلة أو الأعراب عموماً، بسبب الدمار والخراب الذى ألحقوه بقراهم. وانتقلنا إلى منطقة «نجع شبانة»، القريبة من خط الحدود الدولية أيضاً، والتى نجحت القوات المسلحة فى تطهيرها من دنس العناصر الإرهابية. ويروى أحد أبناء نجع شبانة صاحب الـ17 عاماً والعائد مؤخراً لقريته برفح بعد تطهيرها من العناصر الإرهابية، أنهم غادروا منازلهم بإرادتهم فى ظل وجود العناصر الإرهابية، موضحاً أنهم «اتمسكنوا لحد ما تمكنوا»، عبر إعطاء بعض الأهالى لأموال، ووعدهم بامتيازات، لكن الأغلبية العظمى رفضت التعاون معهم، لذا لجأ الإرهابيون لتخويف الأهالى، وتدمير منازلهم.

ويلتقط أحد الأهالى العائدين لقراهم مرة أخرى أطراف الحديث، موضحاً أنهم لم يكونوا يحلمون بالعودة لأراضيهم مرة أخرى، لكن القوات المسلحة نجحت فى استرداد الأرض، بل ويجرى التنسيق لإطلاق حزمة كبيرة من المشروعات الخدمية والتنموية للقرية، ما سيكفل لأهالى القرية مصدر دخل وحياة كريمة بعيداً عن أية أنشطة غير قانونية قد يسعى البعض لاستقطابهم إليها.

ويوضح أن قرى رفح على موعد مع منظومة «بنية تحتية» متكاملة، مثلما تواصل معها المسئولون، ورجال القوات المسلحة؛ حيث يجرى عمارة منازلهم، وتجديدها وحتى بناؤها حال تضررها بشكل كامل، كما يجرى رصف الطرق، وحفر آبار، مع السعى لتوفير المزيد من المشروعات فى الفترة المقبلة.

وعن الأنفاق بين «رفح» وقطاع غزة، قال إن الأهالى كانوا يبلغون القوات المسلحة عنها، وأى شىء سلبى يتم رصده، مضيفاً: «فى البداية كنت تستطيع أن تقول إن هناك 5 آلاف نفق أو يزيد، وهى الأنفاق التى (بوظت البلد)، عبر استخدامها لمرور السلاح والأفراد والعتاد وغيرها، حتى استطاعت القوات المسلحة القضاء على خطرها».

ويشير إلى أن أحد الأساليب الخسيسة للعناصر الإرهابية، نظراً لفقد ادعاء تعاون الأهالى مع الجيش بأنهم كانوا يتهمون الأهالى بـ«العمالة» دون أى صحة لهذا الأمر، حتى يعذبوهم ويذبحوهم ويخوفوا أهالى سيناء لينضموا إليهم، لكن ذلك لم يتحقق.

وعن رحيلهم من القرية، قال إن الإرهابيين كانوا يجبرونهم على ترك منازلهم، بما فيها من أثاث وسلع حتى يأخذوها لأنفسهم، مضيفاً: «كان ممنوع ترحل، ولو رحلت يجب أن تترك خلفك كل شىء»، معرباً عن ثقته بأن الأمور ستتغير للأفضل بفضل جهود القوات المسلحة المصرية الباسلة.

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ويشدد أحد أهالى قرى رفح المحررة من العناصر الإرهابية، على أنه لولا الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجهود القوات المسلحة، لم يكن الإرهابيون ليتركوا مدن وقرى شمال شرق سيناء التى حولوها لبؤرة فى وقت سابق، موضحاً أنهم يجولون فى أراضيهم ليلاً ونهاراً حالياً بدون خوف من التنظيمات والعناصر الإرهابية، كاشفاً عن أن القوات المسلحة توفر لهم حصصاً ومواد غذائية، وكافة احتياجاتهم المعيشية حتى يقضوا يومهم بـ«حياة كريمة».