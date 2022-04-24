لأول مرة.. خسائر تاريخية لـ فيس بوك وصلت لـ 230 مليار دولار

تعرضت شركة ميتا المالكة لتطبيقات فيس بوك وإنستجرام وماسنجر وواتس أب، لخسائر كبيرة بلغت قيمتها 230 مليار دولار من القيمة السوقية، حيث شهدت Meta انخفاضًا تاريخيًا في القيمة في وقت سابق من هذا العام وسط إعادة تسمية كبيرة وتعديلات في نموذج أعمالها - ويستعد المستثمرون لربع آخر صعب.

فيس بوك يسجل أول انخفاض له على الإطلاق في أعداد المستخدمين اليومية

وبحسب صحيفة theguardian، فقد خسرت Meta رقمًا قياسيًا بقيمة 230 مليار دولار في القيمة السوقية بعد تقرير أرباح مخيب للآمال في فبراير، والذي كشف فيه أن Facebook قد سجل أول انخفاض له على الإطلاق في أعداد المستخدمين اليومية.

وقالت ديبرا ويليامسون، المحللة الرئيسية في شركة أبحاث السوق إنسايدر إنتليجنس، إنه بينما سيراقب المستثمرون بفارغ الصبر تقرير ميتا للربع الأول يوم الأربعاء بحثًا عن إشارات على التعافي، «من غير المتوقع حدوث تحول كامل».

قواعد الخصوصية المتعلقة بشركة آبل خسرت فيس بوك حوالى 10 مليارات دولار

وقالت: «سيكون تقدمًا بطيئًا لشركة Meta بعد التراجع الهائل لمخزونها في الربع الماضي، لكننا - والمعلنون على وجه الخصوص - نأمل في رؤية بعض التقدم، لم يكن صراع Meta غير متوقع تمامًا: فقد حذر الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج من أن قواعد الخصوصية الجديدة من Apple قد تكلف الشركة 10 مليارات دولار في خسائر المبيعات هذا العام».

التركيز على مقاطع الفيديو القصيرة الريلز

تمنع اللوائح Meta من جمع بيانات مستخدم معينة ودفعت الشركة إلى تغيير بعض نماذج أعمالها الإعلانية الأساسية، يتمثل أحد هذه التحولات في التركيز بشكل كبير على Reels، وهو محتوى الفيديو القصير الذي يكافح حتى الآن من أجل تحقيق الدخل منه، حذرت الشركة في تقرير الربع الأخير من أن النمو السنوي قد يستمر في التأثر في الربع الأول من عام 2022 بهذه المشكلات.

قال المدير المالي ديفيد وينر في بيان إرشادي: «نتوقع استمرار الرياح المعاكسة من زيادة المنافسة على وقت الأشخاص وتحول التفاعل داخل تطبيقاتنا نحو أسطح الفيديو مثل Reels ، التي تحقق الدخل بمعدلات أقل من Feed and Stories».