اليوم.. أولى جلسات محاكمة طالب بتهمة هتك عرض طفلة وابتزازها على «فيس بوك»

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، أولى جلسات محاكمة طالب، لاتهامه بهتك عرض طفلة تعرف عليها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وسجل فيديوهات لها ونشر الفيديوهات بعد رفضها الزواج منه عرفيا.

وقالت النيابة العامة في أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، إنه في غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة وحال كون المجني عليها طفلة وقت تعرضها للاعتداء عليها، وارتكاب المتهم الواقعة حال كونها لم تبلغ 18 عامًا، بأن هتك عرضها بعد أن أوهمها بحبه ورغبته في زيجتها فتبادلته ذلك.

تهديد بنشر صور وفيديوهات

وهدد المتهم المجني عليها بإفشاء أمور مخلة بالشرف لها، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب وهو إقامة علاقتهما غير الشرعية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أكره المجني عليها على الزواج عرفيا منه دون رضاها أو رضا ذويها، فاعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن توصل لصور ومقاطع مرئية لها بغير رضاها عبر هاتفه الجوال، مهددا المجني عليها بنشر صورها لحملها على إقامة علاقة فتوصل بغير حق للحصول على وسيط إلكتروني خاصة للمجني عليها.

الهروب من الفتاة

وقالت المجني عليها في التحقيقات، إنّها تعرفت على المتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي، وأوهمها بحبه ورغبته في الزواج منها فبادلته ذلك، وأكّدت عدم علمها نواياه، وأنه تمكن من مواقعتها بغير رضاها أكثر من مرة وهتك عرضها، وأقام علاقة جنسية غير كاملة عبر تطبيق «فيس بوك» فاستجابت لذلك وسجّل تلك المقاطع المرئية، وهددها بها مستخدمًا في ذلك إكراهها على التوقيع على عقد زواج عرفيا وما إن طالبته بالزواج رسمياً، فتهرب منها وأرسل تلك المقاطع المخلة بالشرف إلى بعض معارفها، وأنشأ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باسمها حتى أبلغت عنه فأحيل للمحاكمة.