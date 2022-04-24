دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور مستجاب.. ردده صباحا ومساء

دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور مستجاب.. من أكثر العبارات التي يكثر البحث عنها خلال العشر الأواخر من رمضان والتي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بتحري ليلة القدر فيها، إذ قال صلى الله عليه وسلم «تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ»، وليلة القدر من أعظم الليالي لقوله تعالي: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزُّلُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ».

دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور مستجاب

وبشأن دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور مستجاب، فقد روى أن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها عندما سائلة النبي صلى الله عليه وسلم إذا وافقت ليلة القدر فبما تدعو، فقال لها النبي هذا الدعاء «اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا»، وهذا الدعاء أصح ما ورد في دعاء ليلة القدر لتيسير الامور مستجاب، كما أنه يجوز للمسلم أن يدعو بما يريد ويطلب من الله ما يشاء ولكن بشرط أن لا يدعو بقطيعة رحم أو اسم.

دعاء ليلة القدر مستجاب

وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام ليلة القدر وتحدث عنها في العديد من الأحاديث، إذ قال صلى الله عليه وسلم « تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ»، وقال صلى الله عليه وسلم ايضا «أُريتُ ليلَةَ القدْرِ، ثُمَّ أيقظَنِي بعضُ أهلِي فنُسِّيتُها؛ فالْتَمِسوها في العَشرِ الغَوابِرِ»، وروى عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: «تَحرُّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوَتْر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ».

دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور

وبخصوص دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور مستجاب، فهناك العديد من الأدعية الصحيحة من القرآن والسنة يمكن ترديدها في العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر لتيسير الأمور، ومن هذه الأدعية:

ـ اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ.

ـ اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.