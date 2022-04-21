علامات ليلة القدر مع بدء العشر الأواخر من رمضان.. هل تقع اليوم؟

تعد الليلة هي أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان، وأولى الليالي الوترية في الشعر الأواخر من رمضان، ويتساءل البعض هل تكون هذه تقع ليلة القدر في هذه الليلة؟ في محاولة لاغتنامها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يقيم العشر الأواخر من رمضان، وأوصى بتحريها في العشر الأواخر من رمضان، إذ أن ليلة القدر خير من ألف شهر كما قال الله تعالي: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ».

موعد ليلة القدر 2022

وحول موعد ليلة القدر 2022 فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ليلة القدر «َالْتَمِسُوهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ، والتَمِسُوهَا في كُلِّ وِتْرٍ»، وروى عن السيدة عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ»، وروى عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها أيضًا أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: «تَحرُّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوَتْر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ»، والأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2022 هي أيام: الخميس ليلة الـ21 رمضان، والسبت ليلة الـ23 رمضان، والاثنين ليلة الـ24، والأربعاء ليلة الـ27 رمضان، والجمعة ليلة الـ29 رمضان.

علامات ليلة القدر 2022

وعن علامات ليلة القدر 2022 قال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، لـ«الوطن»، إن علامات ليلة القدر تتميز بأن الشمس في اليوم الذي يأتي في أعقابها بصفائها وخلوها من الأشعة، ومن جهة أخرى يبرز الطقس بصورة جيدة خالية من الحرارة أو غيرها، و تكون الشمس شبيه بالبدر حينما يتم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها»، وأنها ليلة مباركة لا يبرز بها شيطان ولا تكون فيها شهاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليلة القدر ليلة بلجة لا حارة ولا باردة، ولا سحاب فيها ولا مطر ولا ريح ولا يرمى فيها بنجم».

وبين الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية فيما يخص علامات ليلة القدر، أن الروايات تدل على أنّ الكون في ليلة القدر يكون في حالة سكون وصفاء، وأنّ الشمس تكون دون شعاع في صبيحة هذه الليلة، ويكون بها سلام، وهذا السلام هو سلام نفسي عند الإنسان، حيث يشعر بطمأنينة وسلام كوني في هذه الليلة».

دعاء ليلة القدر 2022

وعن دعاء ليلة القدر 2022 فقد روى أن السيدة عائشة رضى الله عنها سألَتْ النبي صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ليلة القدر إنْ وافقتُها فبِمَ تدعو؟ قال النبي: قولي: «اللهمَّ إنك عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعفُ عني»، ويمكن للمسلم أن يدعو بما شاء من الدعاء، إذ أن الدعاء يكون مقبولًا في هذه الليلة.