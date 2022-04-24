بسام رجب يكشف كواليس دوره في «ليالي الحلمية» و«يا رجال العالم اتحدوا»

كشف الفنان بسام رجب، كواليس دوره أثناء مشاركته في مسلسلي «ليالي الحلمية» و«يا رجال العالم اتحدوا»، إذ ذكر أنه قبل مشاركته في مسلسل «ليالي الحلمية» لم يكن قد قدم من قبل أي أعمال درامية، فكان يقدم مسلسلات ومسرحا فقط، لكنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الكاتب أسامة أنور عكاشة، من أجل المشاركة في المسلسل بعدما رآه في فيلم «ضربة معلم»، إلا أنه أخبره أنه لم يقدم درامًا ولا يريد تقديم دراما كون تصويرها يختلف تمامًا عن تصوير السينما، والذي يتم بكاميرا واحدة.

كواليس دوره في مسلسل «ليالي الحلمية»

وأضاف «رجب»، خلال حواره في برنامج «نص الحدوتة»، مع الإعلامية شيرين سليمان، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»، أن أسامة أنور عكاشة طلب منه الذهاب إلى ستوديو الأهرام، من أجل مقابلة المخرج إسماعيل عبد الحافظ، وبالفعل ذهب في الموعد المحدد له، وأكد له الأخير بأنه سيلبي طلبه ويقوم بتصويره بكاميرا واحدة مثل السينما تمامًا في مسلسل ليالي الحلمية، وقام بالفعل بتصوير أول مشهد بكاميرا واحدة، وتفاجئ في المشهد الثاني بوجود كاميرات متعددة، «قولت له إيه ده، قالي أنا حققت طلبك في المشهد الأول».

كواليس دوره في مسلسل «يا رجال العالم اتحدوا»

وعن كواليس مسلسل «يا رجال العالم اتحدوا»، أوضح أنه أثناء تصوير أحد المشاهد مع الفنانة ماجدة الخطيب، والتي كانت زوجته في العمل، وأحضر لها في المشهد طبيبا مزيفا ليخبرها إنها حامل حتى لا تطلقه، مؤكدًا أن هذا الموقف تسبب في نوبة ضحك كبيرة واستمر تصويره 18 دقيقة.