بث مباشر.. السيسي يوجه كلمة للشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وتقدم «الوطن» بث مباشر لمتابعيها لمتابعة الكلمة الرسمية لرئيس الجمهورية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في مدينة نصر، بحضور كبار رجال الدولة أبرزهم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة عيد تحرير سيناء، كما وضع الرئيس السيسي إكليلًا من الزهور على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، وهنأ الرئيس السيسي بهذه المناسبة قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.